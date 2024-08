Malestar entre las víctimas por el acuerdo del DOD con tres acusados por el 11-S que les permite esquivar la pena capital

Publicado por Israel Duro Verificado por 1 de agosto, 2024

El Departamento de Defensa (DOD, por sus siglas en inglés) anunció que ha llegado a un acuerdo con tres acusados de organizar y participar en los atentados del 11-S para que se declaren culpables a cambio de esquivar la pena capital. En su lugar, los detenidos cumplirán cadena perpetua. Un acuerdo que ha generado un amplio malestar entre víctimas y familiares.

En un comunicado, el DOD confirmó el acuerdo, aunque se negó a hacer públicos los términos convenidos con la defensa de Khalid Shaikh Mohammad (considerado el cerebro detrás del atentado), Walid Bin 'Attash and Mustafa al Hawsawi:

"La Autoridad Convocante de las Comisiones Militares, Susan Escallier, ha celebrado acuerdos previos al juicio con Khalid Shaikh Mohammad, Walid Muhammad Salih Mubarak Bin 'Attash y Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, tres de los coacusados en el caso del 11-S. Los términos y condiciones específicos de los acuerdos previos al juicio no están disponibles al público en este momento. Los términos y condiciones específicos de los acuerdos previos al juicio no están disponibles al público en este momento".

No obstante, The New York Times tuvo acceso a una carta en la que los fiscales informaban a los familiares de las víctimas de la situación en la que se indicaba que el acuerdo incluía la conmutación de la pena de muerte por la cadena perpetua. La misiva, firmada por el contralmirante Aaron C. Rugh, fiscal jefe de las comisiones militares, y tres abogados de su equipo. dice literalmente:

"A cambio de la eliminación de la pena de muerte como posible castigo, estos tres acusados han aceptado declararse culpables de todos los delitos imputados, incluido el asesinato de las 2.976 personas enumeradas en el pliego de cargos".

Enfado de las víctimas del 11-S: "Siento que me han dado una patada en las pelotas"

Las víctimas han recibido la noticia con un notable enfado y han expresado su enfado y decepción de manera inequívoca. Es el caso, por ejemplo, de Kathleen Vigiano, cuyo marido, Joseph Vigiano, detective de la policía de Nueva York, y cuñado, John, bombero, perdieron la vida en el World Trade Center, y que compartió sus sentimientos en su cuenta de X:

"Me enfada y decepciona que combatientes enemigos que mataron a miles de estadounidenses en nuestro país puedan ahora aprovecharse del sistema judicial estadounidense en su beneficio, recibiendo ayuda de los contribuyentes estadounidenses para alojamiento, comida y atención sanitaria durante el resto de sus vidas".

En declaraciones a The New York Post, Jim Smith, expolicía y viudo de Moira Smith, también agente y que perdió la vida en el ataque a las Torres Gemelas, fue aún más gráfico: "Siento que me han dado una patada en las pelotas. La fiscalía y las familias hemos esperado 23 años para tener nuestro día en los tribunales y dejar constancia de lo que estos animales hicieron a nuestros seres queridos. Nos quitaron esa oportunidad".

Dos de los cinco acusados originales, fuera del acuerdo

No obstante, el acuerdo no incluye a todos los acusados en un primer momento. Ramzi bin al-Shibh, al que se acusa de formar una célula de secuestradores en Hamburgo (Alemania), no será ni siquiera juzgado al ser declarado mentalmente incompetente para afrontar un juicio.

El último acusado original, Ammar al-Baluchi, afrontará el juicio en solitario y sin ningún tipo de acuerdo. Se le imputa ayudar a los secuestradores con las finanzas y los preparativos de viaje mientras trabajaba en el Golfo Pérsico.