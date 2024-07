Ramaswamy aspira a ocupar el asiento de Vance en el Senado

Publicado por Alejandro Baños Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-16T17:40:38.000Z"}

Vivek Ramaswamy, excandidato a las primarias del Partido Republicano, hizo público su interés de presentarse como candidato para ocupar el asiento que dejaría JD Vance como senador por Ohio en caso de que la fórmula Trump-Vance gane las elecciones y asuman la presidencia.

"Lo consideraría seriamente si me pidieran que sirviera", dijo Ramaswamy, en una entrevista en NBC recogida por The Hill.

Sin embargo, dijo que hablará con Trump para ver de qué modo puede ayudar y no cerró la puerta a otras opciones que se le puedan plantear: "Pero también me gustaría tener una conversación seria con el presidente Trump sobre las otras formas en que podría tener un impacto en el país. Mi principal pasión es enfrentarme al Estado regulador".

Con quien tendrá que conversar será con Mike DeWine. El gobernador de Ohio tendrá que designar a un nuevo senador en caso de que Vance abandone su asiento: "No he hablado de esto con el gobernador DeWine, pero, ya saben, estoy deseando evaluar lo que me depara el futuro. Lo consideraría seriamente si me lo pidieran. Pero creo que hay muchas otras formas de servir a este país. Y ya saben, no se trata de lo que viene después de la victoria. Se trata de cuál es nuestro camino hacia la victoria en noviembre".

Ramaswamy nació en Cincinnati en 1985 y actualmente continúa residiendo en el estado.