El Partido Republicano lidera la contienda electoral entre los jóvenes

Publicado por Verónica Silveri Pazos

La Encuesta Nacional de Referencia de Opinión Pública (NPORS) elaborada por Pew Research reveló que el Partido Republicano está liderando la contienda electoral entre los jovenes menores de 30 años.

Según las cifras de la nueva encuesta, entre todos los encuestados, el 47% señaló ser republicano o apoyar al GOP en esta elección, mientras que el 46% indicó ser demócrata o inclinarse al Partido Demócrata.

Respecto al reñido resultado, los investigadores de Pew pusieron en evidencia que "en las últimas décadas, ninguno de los partidos ha tenido una ventaja considerable, pero el Partido Demócrata ha perdido la ventaja que mantuvo de 2017 a 2021".

Un diferencia de 20 puntos negativos para los demócratas

El sondeo muestra un incremento considerable en el número de votantes republicanos jovenes. En abril, un artículo de Pew revelaba que "los votantes más jóvenes (los de 18 a 24 años) se alineaban con los demócratas por casi dos a uno (66% demócratas a 34% republicanos)".

Estos resultados muestran que las secuelas del primer debate presidencial parecen no tener fin para Joe Biden. Otra encuesta de The New York Times realizada pocos días después de que terminara el cara a cara entre el presidente y el expresidente Donald Trump, fue muy desfavorecedora para Biden

Un sondeo reveló que previo al debate, el presidente perdía ante Trump por tres puntos entre los posibles votantes, por seis puntos entre los votantes registrados y por un punto se promediaba en todos los sondeos. Sin embargo, los números posteriores al evento mostraron un escenario todavía más pesimista para el demócrata. En efecto, ahora pierde por seis entre los posibles votantes, por nueve entre los registrados y por tres en el promedio de encuestas.

Asimismo, los demócratas expresaron su preocupación por el estado de salud y la performance de Biden y su posible impacto electoral, por lo que muchos han pedido que se retire de la contienda.