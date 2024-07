Pelosi no se compromete con apoyar a Biden pero advierte que "el tiempo se acaba" para reemplazar al presidente

Publicado por Williams Perdomo Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-10T18:06:36.000Z"}

Nancy Pelosi, expresidente demócrata de la Cámara de Representantes, evitó apoyar la candidatura de Joe Biden durante una entrevista. Por el contrario, Pelosi sostuvo que la decisión de continuar en la contienda debe ser tomada por el actual inquilino de la Casa Blanca.

En ese sentido, Pelosi sostuvo que el presidente Biden debe tomar una decisión pronto porque el tiempo para nombrar a un sustituto se agota.

"Todos lo alentamos a que tome esa decisión porque el tiempo se acaba (...) No me corresponde decirlo a mi que ya no soy la líder del grupo parlamentario, pero él es querido, es respetado y la gente quiere que tome esa decisión", señaló Pelosi durante una conversación en el programa Morning Joe de MSNBC y reseñada por The New York Post.

Las declaraciones de Pelosi se dan en un momento en el que los demócratas debaten si Joe Biden debe permanecer en la carrera presidencial. Desde el primer debate presidencial, tanto en público como en privado, muchos demócratas pidieron que Joe Biden no sea el candidato demócrata.

Sin embargo, a pesar del caos que ha generado su pésima participación en el debate contra Donald Trump, el presidente buscó despejar las dudas sobre su candidatura con una carta a los demócratas del Congreso luego de las vacaciones del 4 de julio.

"Compañeros demócratas, ahora que volvieron del receso del 4 de julio, quiero que sepan que, a pesar de todas las especulaciones de la prensa y de otros medios, estoy firmemente comprometido a seguir en esta carrera, a llevarla hasta el final y a derrotar a Donald Trump", redactó Biden en la carta.