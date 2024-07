Guerra de información entre demócratas: CNN, el NYT y el WaPo reportan que Biden está en el horno mientras la Casa Blanca intenta transmitir tranquilidad

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por Hace 2 minutos

Las salas de redacción de CNN, el diario The New York Times y el Washington Post están planteando un panorama sombrío para la candidatura de Joe Biden a medida que crecen las presiones para que el presidente finalmente se aparte del carrara electoral.

Sin embargo, mientras los medios cercanos al Partido Demócrata publican historias críticas contra Biden y su candidatura citando fuentes anónimas, la Casa Blanca está haciendo un último esfuerzo por transmitir tranquilidad a los aliados a medida que los funcionarios de la campaña intentan salvar la carrera de Biden luego del desastroso debate en Atlanta, Georgia.

El último medio que publicó que Biden está al borde del abismo es el periódico The Washington Post, que publicó un extenso artículo firmado por varios periodistas describiendo los hechos del miércoles, que van desde la reunión entre el presidente y los gobernadores demócratas hasta los pedidos de retiro por parte de algunos congresistas aliados.

Según el WaPo, internamente los demócratas están asombrados de que el presidente no haya intentado en estos seis días disipar las dudas sobre su estado de salud mental y su aptitud para afrontar los últimos meses de campaña. El medio describe que gobernadores, congresistas demócratas y los mayores donantes del partido debaten tras bastidores sobre el estado de la carrera y muchos consideran que es momento de que Biden retire su candidatura, aunque todavía eso no se ha planteado directamente al presidente, sino a altas figuras demócratas como el líder de la mayoría Chuck Schumer o la expresidente de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.

“Sus críticos se han visto conmovidos por su relativa inacción durante los seis días anteriores para abordar directamente el pánico provocado por su vacilante desempeño en el debate”, se lee en The Washington Post. “A partir del martes por la tarde, comenzó a llamar a los principales líderes del Congreso, programó una entrevista personal con ABC News y anunció planes de viajes de campaña para el fin de semana que serán analizados de cerca. Incluso un desempeño impecable durante la próxima semana puede no salvarlo si aparecen grietas significativas en las encuestas públicas e internas, dijeron estrategas demócratas de alto rango, quienes, como muchos para esta historia, hablaron bajo condición de anonimato para describir conversaciones privadas”.

Biden ya empezó a recibir fuertes golpes en las encuestas tras el debate. Una de las más duras provino del NYT, que mostró a Trump con una ventaja sólida de seis puntos sobre el presidente demócrata. The Wall Street Journal y CNN también publicaron encuestas con resultados similares. Pero la campaña Biden espera que en las próximas semanas los números se estabilicen y vuelva a ser una contienda pareja. Sin embargo, muchos asesores demócratas dudan de que esto sea posible a estas alturas, cuando los votantes ya han perdido la fe en la aptitud física del presidente.

"'Las encuestas no cambian' no es un mensaje suficiente", le dijo al WaPo un veterano demócrata de los comités presidenciales. "Lo fundamental es que no se trata de la actuación en un solo debate. Se trata de que la vacilante confianza que la gente tenía ha desaparecido. Y que haga dos declaraciones de cuatro minutos y lea un teleprompter en un mitin y en una recaudación de fondos no va a ser suficiente".

El propio NYT reportó más temprano que Biden, en privado, le confesó a su entorno que está pensando en abandonar la carrera presidencial tras su actuación en el debate. Una información que después fue secundada por la cadena CNN, citando fuentes familiarizadas con la situación.

En sintonía con The Washington Post, el NYT explicó que Biden le dijo “a sus aliados clave que sabe que los próximos días son cruciales y entiende que es posible que no pueda salvar su candidatura si no logra convencer a los votantes de que está a la altura del trabajo después de una desastrosa actuación en el debate de la semana pasada”.

Por su parte, CNN, citando a una persona cercana a Biden, planteó el escenario que llevaría al presidente demócrata a dejar la contienda: un colapso en las encuestas, un desplome de las recaudaciones y nuevos eventos públicos y entrevistas que salgan mal.

En todo caso, la misión de Biden para los próximos días es clara: convencer al público y sus aliados de que está apto para el cargo. Si el presidente no lo logra, estos medios informan que es posible un retiro de candidatura o que al menos las presiones públicas se incrementen.

Todos estos rumores sobre un potencial retiro llegan justo cuando se filtró que hasta 25 demócratas del Congreso están planeando firmar una carta pidiendo la declinación de Biden y cuando varios representantes le soltaron la mano públicamente al presidente.

Sin embargo, en un sorprendente giro de los acontecimientos, horas antes de que Biden se reuniera este miércoles con los gobernadores demócratas de forma virtual y presencial, el presidente apareció por sorpresa en una reunión por Zoom con el personal de campaña y del Comité Nacional Demócrata para asegurarles a todos que continúa en la contienda electoral y está corriendo a largo plazo.

“Permítanme decir esto lo más claramente posible, tan simple y directo como pueda: estoy corriendo... nadie me está obligando a marcharme. No me estoy yendo. Estoy en esta carrera hasta el final y vamos a ganar”, dijo Biden en la llamada según Politico, el primer medio que reportó las palabras de Biden y que citó a dos personas familiarizadas con la reunión.

Instantes después de que Politico publicara el artículo, la Campaña Biden y el Partido Demócrata enviaron correos electrónicos indicando que el presidente permanecerá en la carrera y será el nominado del partido.

Estos dos mensajes, sumado a que los gobernadores demócratas finalmente cerraron filas con él durante la noche del miércoles, plantean dos escenarios muy diferentes. Uno el de los medios de comunicación, donde Biden parece pender de un fino hilo; y otro el de la Casa Blanca y la propia campaña del presidente, que intentan calmar las aguas revueltas a menos de cinco meses de las elecciones.