Biden habla de una posible derrota ante Trump en una entrevista poco favorecedora, la primera tras el debate

Publicado por Orlando Avendaño Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-06T09:30:46.000Z"}

El presidente Joe Biden concedió a George Stephanopulos de ABC News su primera entrevista tras el desastroso debate contra el expresidente Donald Trump. En ella, que fue transmitida en la noche de este viernes 5 de julio, el presidente no logró disipar la inquietud en torno a su candidatura y discutió por primera vez la posibilidad de perder en noviembre.

El presidente estaría en paz si pierde contra Trump, "mientras lo haya dado todo" en la campaña, le dijo a Stephanopoulos, quien lo acorraló en varios momentos.

Con respecto al desempeño en el debate, Joe Biden sostiene que simplemente se trató de una mala noche y que su pobre participación no refleja un problema mucho más profundo en su estado cognitivo.

"Fue un episodio. No hay indicación de un problema serio. Yo estaba cansado. No escuché mis instintos, en términos de preparación... Fue una mala noche", dijo Biden, a lo que Stephanopulos le preguntó: "Dice que estaba cansado; pero usted regresó de Europa unos 11 o 12 días antes del debate... Estuvo 6 días en Camp David. ¿Cómo es que eso no fue tiempo suficiente de descanso?".

Según Biden, estaba "muy enfermo". El presidente dijo que incluso los doctores consideraban que tenía una infección, como COVID-19, pero al final resultó que solo tenía "una gripe severa".

En un punto, Stephanopulos le preguntó sobre si había vuelto a ver el debate, y Biden, sin ser claro, afirmó que estaba casi seguro de que no lo había vuelto a ver. También, el presidente eludió la pregunta sobre si estaría dispuesto a hacerse un test cognitivo.

"Hay preocupaciones sobre su edad y su salud, y están creciendo. Quería preguntarle: ¿estaría dispuesto a hacerse una evaluación médica independiente?", preguntó el periodista.

Biden dijo: "¡Mírame!".

En la entrevista, que duró poco menos de media hora, el presidente tuvo dificultad para aclarar por qué, pese a las dudas, él sí está capacitado para ejercer el cargo 4 años más. Su voz fue temblorosa, ronca, como cuando el debate.

"Muchos demócratas creen que Biden ha sido un excelente presidente; pero su resistencia a entregar el poder debido a su avanzada edad podría sumir al país en la confusión tras las elecciones de noviembre", se lee en Axios.

"Es poco probable que su entrevista con George Stephanopoulos, de ABC, emitida este viernes por la noche, calme esas preocupaciones", agrega Axios.

De manera insistente, Biden negó que las encuestas lo estén poniendo varios puntos por debajo de Trump —como la del New York Times, que le da una ventaja al expresidente de más de 6 puntos—; y ante un Stephanopoulos incisivo, el presidente aseguró que sus números son diferentes al del resto.