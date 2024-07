Arkansas se prepara para votar sobre el aborto en noviembre: un grupo consiguió las firmas para desafiar la ley vigente del estado

Publicado por Joaquín Núñez Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-06T00:45:48.000Z"}

Los ciudadanos de Arkansas votarán en noviembre sobre el aborto. Un grupo afirmó conseguir las firmas necesarias para llevar a las urnas la legislación actual del Bear State, la cual se promulgó en 2021 y solo admite excepciones en caso de que corra peligro la vida de la madre.

A pesar de asegurar no estar del todo de acuerdo con la redacción, el entonces gobernador Asa Hutchinson, firmó la legislación que no admite excepciones en casos de violación o incesto. A pesar de haber sido pausada momentáneamente por la Justicia, entró en vigor cuando la Corte Suprema anuló Roe vs. Wade y Planned Parenthood vs. Casey

Casi tres años después, el grupo Arkansasns for Limited Government aseguró haber conseguido más de 100.000 firmas para intentar enmendar la constitución del estado con esta temática. En concreto, la medida buscará que el Gobierno estatal pueda “prohibir, penalizar, retrasar o restringir los servicios de aborto” en cualquier situación hasta las 18 semanas de embarazo.

“En este momento, Arkansas es el lugar más peligroso del país para estar embarazada. Arkansas no solo tiene la tasa de mortalidad materna más alta del país, sino que casi la mitad de los condados de Arkansas son desiertos de atención médica para la maternidad, lo que significa que no tienen proveedores de obstetricia ni opciones para la atención del parto. Arkansas se merece algo mejor que eso”, expresó Lauren Cowles, directora ejecutiva del citado grupo en un comunicado.

En caso de aprobarse la enmienda, las mujeres podrán obtener un aborto hasta las 18 semanas en Arkansas.

El Bear State no será el único estado en votar sobre este tópico, dado que Florida, Colorado, Nevada, Missouri y Arizona tendrán votaciones similares en noviembre.

Actualmente, la prohibición del aborto cuenta con un amplio apoyo en la Legislatura estatal, como así también de la gobernadora republicana de Arkansas, Sarah Huckabee Sanders y el fiscal general del estado, Tim Griffin.

En cuanto a la opinión de los votantes, se espera que la negativa tome la delantera inicialmente, aunque las cosas podrían cambiar en los próximos meses. En efecto, el grupo American United for Life calificó a Arkansas como “el estado más pro-vida de Estados Unidos” en 2024.