Los residentes de Nevada votarán en noviembre sobre el derecho al aborto

La oficina del secretario de estado de Nevada informó que en las elecciones generales de noviembre se someterá a votación una propuesta para enmendar la Constitución del estado que busca establecer el acceso al aborto como un derecho protegido en el estado.

La medida fue aprobada para aparecer en la boleta electoral después de que el grupo Nevadans for Reproductive Freedom cumpliera con los requisitos necesarios, incluyendo la verificación de aproximadamente 200.000 firmas de votantes registrados.

La propuesta

La enmienda propone incorporar en la Constitución de Nevada el derecho al aborto hasta el momento de viabilidad del feto, que se sitúa generalmente alrededor de las 24 semanas de embarazo. Aunque actualmente el aborto ya es legal en Nevada hasta las 24 semanas, la propuesta pretende asegurar este derecho a un nivel constitucional para hacerle más difícil a los futuros legisladores cambiar esta normativa en comparación con las leyes estatales ordinarias, proporcionando así una protección más duradera del derecho al aborto.

Una medida "basada en mentiras"

Los opositores de la enmienda argumentan que el lenguaje de la propuesta podría ser engañoso para los votantes, al sugerir que introduce un cambio significativo cuando en realidad el aborto ya es legal en Nevada hasta las 24 semanas.

Krystal Minera-Alvis, portavoz del grupo pro-vida Nevada Right to Life, expresó su preocupación de que la medida pueda confundir a los ciudadanos. “Si el ciudadano promedio de Nevada descubre cuál es la ley actual, qué está legalizado, no votará por ella (…) como organización, nos mantenemos firmes en el hecho de que esta enmienda es insegura y peligrosa para las mujeres de todas las edades,” dijo.

Más que una necesidad legislativa real, la enmienda podría ser una estrategia para impulsar la participación demócrata en Nevada, un estado en disputa con carreras competitivas tanto para la presidencia como para el Senado de los Estados Unidos.

El proceso legal

Si la enmienda es aprobada en noviembre, no entrará en vigor de inmediato. De acuerdo con la ley estatal, la medida deberá ser sometida a una segunda votación en 2026 para ser incorporada formalmente a la Constitución de Nevada. Este proceso de doble votación está diseñado para asegurar que solo las enmiendas con un amplio respaldo popular se conviertan en cambios permanentes en la legislación estatal.