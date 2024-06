El equipo legal de Trump regresa a la corte de Florida para continuar con el juicio por los documentos clasificados del expresidente

Publicado por Rosana Rábago Sainz Verificado por Hace 22 horas

El equipo legal de Donald Trump regresó este lunes a la corte de Florida para continuar con el juicio que afronta el expresidente por los documentos clasificados que aparecieron en Mar-A-Lago. Durante tres días, la juez Aileen Cannon escuchará distintos argumentos con la intención de determinar si fue legal o no el nombramiento de Jack Smith como fiscal especial en el caso.

El propio Smith acudió a la audiencia este lunes por la mañana. Un tribunal en el que, recuerda Fox News, se escuchará tanto al equipo de defensa del expresidente Trump como al gobierno. ¿El objetivo? Determinar si prosigue la moción que presentaron los abogados del magnate con la intención de desestimar la totalidad del caso debido a la "financiación ilegal" de Smith.

En concreto, explica el medio de comunicación, los fiscales del expresidente pretenden lograr que se modifiquen las condiciones para una posible liberación de Trump, así como que la juez Aileen Cannon del Tribunal del Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur levante la prohibición que impuso al expresidente de hacer comentarios públicos acerca de que el FBI estaba "cerrado, cargado y listo para sacarme" cuando se presentaron para registrar la residencia que tiene el expresidente en Mar-A-Lago en agosto de 2022.

Por su parte, el equipo legal de Jack Smith negó la veracidad de esa declaración asegurando, a su vez, que afirmaciones como esta ponen en peligro la vida de los miembros de las fuerzas del orden. Así lo aseguró el ex fiscal general adjunto Tom Dupree en America's Newsroom:

"Los jueces básicamente tienen que trazar una línea y no es una línea fácil de trazar, pero tienen que equilibrar la necesidad de proteger la integridad de los procedimientos y al mismo tiempo no violar los derechos de la Primera Enmienda de un expresidente y otros. No es una tarea fácil para un juez". Tom Dupree, ex fiscal general adjunto

Durante la audiencia, que terminó alrededor de las 11.45 a.m., el fiscal Jack Smith escuchó el alegato que presentó el abogado del expresidente, Emil Bove, que argumentó que el dinero utilizado por el equipo del fiscal especial no debería haber sido accesible para él, algo que sucedió y por lo que piden que declaren ilegal su nombramiento.

La comparecencia continuará esta tarde a partir de las 3.00 p.m. En este caso, el equipo legal del expresidente se ocupará de intentar modificar los términos para la posible liberación del expresidente, según reseñó CNN.