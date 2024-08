Josh Shapiro y el deshacer de un vicepresidente

7 de agosto, 2024

Probablemente, hubo más de una razón por la que la vicepresidenta Kamala Harris eligió al gobernador de Minnesota Tim Walz en lugar del gobernador de Pensilvania Josh Shapiro para ser su compañero de fórmula. Es muy posible que Shapiro no le gustara a Harris en las entrevistas que mantuvieron cuando ella estaba evaluando a posibles candidatos. Los mismos factores que llevaron al senador John Fetterman (D-Pa.) a desaconsejarle la elección de Shapiro podrían haber influido en ella. Shapiro no tiene fama de trabajar en equipo. Su ascenso constante en la política de Pensilvania se ha visto impulsado por un talento genuino, así como por el tipo de ambición egoísta que tendría que quedar en suspenso si tuviera que ser el número 2 de una campaña y una administración.

Pero hay pocas dudas de que la decisión de eludir a un gobernador popular que podría haber desempeñado un papel decisivo en la victoria en un estado clave que Harris debe tener si quiere vencer al expresidente Donald Trump en noviembre no se tomó únicamente por el sano ego de Shapiro. Como todos sabemos, esa es una cualidad que difícilmente lo marca como un caso atípico entre los políticos. En cambio, fue su identidad como judío y partidario descarado de Israel lo que desencadenó una campaña finalmente exitosa entre los demócratas para atizar el auge de Shapiro.

Sus posiciones sobre Israel y la guerra contra Hamás no son, de hecho, muy diferentes de las de los otros hombres que Harris estaba considerando, entre ellos Walz y el senador por Arizona Mark Kelly. Ellos también apoyan el derecho de Israel a existir y condenaron los atentados terroristas del 7 de Octubre en Israel, así como expresaron su preocupación por las manifestaciones a favor de Hamás que se han convertido en el sello distintivo de un aumento del antisemitismo estadounidense durante los últimos diez meses. Y al igual que ellos, Shapiro apoya las propuestas de una solución de dos Estados para el conflicto de Oriente Próximo, que está irremediablemente alejada de lo que quieren los palestinos; todos son críticos con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.

Elegir Dearborn en vez de Pensilvania

Pero sólo la posibilidad de que Shapiro estuviera a un latido de la presidencia hizo que revistas de izquierda como The New Republic y Slate lo denunciaran por ser "atrozmente malo sobre Palestina". Como también dejaron claro los informes de The New York Times y otras publicaciones, su disposición a posicionarse sobre la cuestión en los últimos meses se vio bajo una luz diferente a la de otros demócratas pro-Israel. El hecho de que hubiera comparado con razón a los antisemitas pro-Hamás con miembros del Ku Klux Klan, mientras que Harris había manifestado comprensión y simpatía hacia ellos, se consideró descalificante.

De hecho, llegó a ser tan grave que, cuando salió a la luz un artículo de opinión que Shapiro escribió para el periódico de su universidad en 1993 en el que expresaba su escepticismo sobre los Acuerdos de Oslo y dudaba de que los palestinos optaran alguna vez por la paz, se vio obligado a retirarlo. Por supuesto, todo lo que escribió entonces se demostró posteriormente que era cierto. Pero cuando se le confrontó con ello, Shapiro actuó como si se tratara de una indiscreción juvenil. "Algo que escribí cuando tenía 20 años, ¿es eso de lo que estás hablando? Tenía 20 años".

Se trata de unas elecciones en las que los principales demócratas creen que van a necesitar un partido unido con su base activista de izquierdas totalmente a bordo con la candidatura nacional. Por eso, el presidente Joe Biden envió a principios de año a funcionarios a doblar la rodilla a Dearborn, Michigan, ante el alcalde pro-Hamas de la ciudad conocida como la "capital de la yihad" de Estados Unidos. El hecho de que Shapiro fuera miembro afiliado de una sinagoga, asistiera a una escuela diurna judía y enviara a sus propios hijos a ellas, además de tener un historial de apoyo a Israel que se remonta a su juventud, le hacía inaceptable para esa ala crucial del partido.

Esto puso a Harris ante un dilema.

Si ganar las elecciones y "salvar la democracia" de las supuestas amenazas del expresidente Donald Trump y los republicanos eran sus objetivos principales, Shapiro era su mejor apuesta. Nombrarlo le daba la mejor oportunidad de inclinar Pensilvania, donde Trump ha liderado la mayor parte del año, de nuevo hacia la columna demócrata. Y su enfoque centrista habría ampliado la coalición demócrata, dándole una mejor oportunidad de ganar a los votantes independientes que también han favorecido a Trump este año.

De hecho, su actitud cortés y respetuosa con las víctimas del intento de asesinato de Trump en Butler (Pensilvania) el mes pasado tocó la fibra sensible tanto de republicanos como de demócratas en un momento en que la mayoría de los políticos parecen decididos a distanciarnos aún más.

Enviar un mensaje



También habría reforzado el apoyo judío, tanto en votos como en contribuciones a la campaña. No está claro si eso habría hecho ganar a Harris más votos en el Colegio Electoral. Pero en un año en el que hay indicios de que incluso los demócratas judíos más partidistas se han escandalizado por la forma en que se ha permitido a los antisemitas de izquierdas campar a sus anchas en los campus universitarios y en las calles de las ciudades de EE.UU. escupiendo odio contra los judíos e Israel desde el 7 de Octubre, habría enviado un mensaje a los judíos de que todavía tienen un hogar en el Partido Demócrata, aunque muchos en su base de izquierdas piensen que son villanos interseccionales culpables de privilegio "blanco".

Más que eso, habría dado a Harris un "momento Sister Souljah" como el que aprovechó Bill Clinton en 1992 cuando criticó a un artista negro por decir que no había nada malo en que los negros mataran a los blancos, y al hacerlo, demostró tanto su buena fe centrista como su voluntad de enfrentarse a los extremistas de su propio partido.

Pero los demócratas ya no creen en los momentos Sister Souljah. Harris, que apoyó un fondo que rescató a los alborotadores de Black Lives Matter en 2000, no tenía ganas de enfrentarse al ala antisemita y antiisraelí de su partido. Aunque todavía hay muchos más votos que ganar en el centro pro-Israel de la política estadounidense que en la izquierda pro-Hamas, elegir a la persona que los izquierdistas han apodado ahora "Genocide Josh" habría garantizado la disensión dentro de la Convención Nacional Demócrata de Chicago y disturbios fuera de ella.

Walz no es de izquierdas, pero era sin duda el más izquierdista de todos los posibles candidatos a la vicepresidencia que eran finalistas para los demócratas. Por eso, los miembros del Squad de extrema izquierda del Congreso y los demócratas socialistas como el senador Bernie Sanders (I-Vt.) celebraron la elección de Harris. Aunque los demócratas lo presentan como alguien que no difiere de Shapiro en la mayoría de los aspectos, es claramente el favorito de los "progresistas". Es partidario de la diputada antisemita Ilhan Omar (Demócrata de Minnesota), impuso medidas draconianas de bloqueo covid-19 en su estado y vaciló durante tres días antes de acceder finalmente a las angustiosas súplicas del alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, de enviar a la Guardia Nacional para impedir que los alborotadores de Black Lives Matter incendiaran la ciudad.

Walz es un político capaz, y hay algunos demócratas que piensan que su experiencia como entrenador de fútbol americano en un instituto del Medio Oeste es exactamente el tipo de currículum que Harris necesita para equilibrar su reputación de liberal de San Francisco. También es cierto que la mayoría de los republicanos respiraron aliviados cuando se enteraron de su decisión. Puede que poner a Shapiro en la candidatura demócrata no les hubiera garantizado la victoria, pero habría dificultado mucho la tarea de Trump y el Partido Republicano en los estados disputados. Lo mismo habría ocurrido si Harris hubiera elegido a Kelly, un antiguo astronauta y piloto de combate de la Marina estadounidense con un atractivo centrista.

Si Harris hubiera elegido a Shapiro, habría señalado que estaba decidida a reconducir a los demócratas hacia el centro político, no sólo en lo que respecta a Israel, sino también a otras cuestiones como la elección de escuela, aunque la postura de Shapiro en ese tema también es anatema para los sindicatos de profesores que tanto influyen entre los demócratas.

Mucho ha cambiado desde 2000



Sobre todo, el rechazo a Shapiro después de que fuera vapuleado por tantos en la izquierda sirve como recordatorio de lo mucho que ha cambiado el Partido Demócrata en los últimos 24 años.

En este momento, agosto de 2000 parece muy lejano. Cuando el entonces vicepresidente Al Gore eligió al senador por Connecticut Joe Lieberman como compañero de fórmula, la decisión fue aclamada como un brillante movimiento político por parte del candidato del Partido Demócrata. Consolidó el control de los moderados en el Partido Demócrata y supuso la primera vez que un judío formaba parte de una candidatura nacional. Como Shapiro ahora, Lieberman era liberal en la mayoría de los temas. Pero también era un respetado demócrata de centro y un judío observante, cuya piedad y sencillez de palabra eran admiradas por personas de todas las religiones.

Como ocurre con casi todos los candidatos a la vicepresidencia, ni Lieberman ni su homólogo republicano Dick Cheney desempeñaron un papel decisivo a la hora de determinar el resultado de unas elecciones que estuvieron muy reñidas y se decidieron a favor de George W. Bush por sólo 553 votos en Florida. La nominación de Lieberman fue un hito en la historia estadounidense que parecía demostrar que los judíos eran aceptados prácticamente en todo Estados Unidos y podían aspirar a los más altos cargos de la nación sin ser objeto de invectivas antisemitas.

Los ataques contra Shapiro ilustran que esto ya no es así.

Esto no quiere decir que Shapiro no tenga futuro en la política nacional. Si Harris pierde este año, se le clasificará inmediatamente entre los probables aspirantes demócratas a la presidencia en 2028. Quizá las modas políticas cambien en los próximos cuatro años de forma que le faciliten el camino. Por ahora, sin embargo, es difícil imaginar que los demócratas elijan a alguien que es considerado centrista y bien visto como un retroceso a una época anterior en la que los demócratas pro-Israel eran la regla y los que odiaban a Israel eran la excepción en el partido.

© JNS