El Departamento de Estado aseguró que EE.UU. mantendrá su compromiso con la ayuda exterior a pesar de los recortes masivos

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) 15 de abril, 2025

El "compromiso con la ayuda exterior no ha cambiado" del Departamento de Estado estadounidense, insistió Tammy Bruce, portavoz del departamento, en respuesta a las preguntas de JNS en la rueda de prensa diaria del martes.

JNS preguntó a Bruce sobre una supuesta carta del líder de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidiendo que el Departamento de Estado certifique que Ramllah ha puesto fin a su programa de pago por asesinato.

Si la administración Trump no tiene intención de restablecer la ayuda exterior de todos modos, dados los recortes masivos del Departamento de Estado en esa área, ¿merecía la pena dar seguimiento a la carta reportada, quería saber JNS.

Bruce se opuso a la insinuación de que la administración Trump no está entusiasmada con el reparto de ayuda exterior.

"Me opongo inmediatamente a que no estemos-no tenemos ningún regocijo o entusiasmosobre la entrega de ayuda exterior", dijo a JNS. "Nuestro compromiso con la ayuda exterior no ha cambiado".

Bruce dijo que la ayuda debe alinearse con los intereses de Estados Unidos. "Está en nuestra naturaleza como estadounidenses", dijo. "Es lo que hacemos".

La primera administración Trump recortó la ayuda a la Autoridad Palestina en medio de las tensiones entre Washington y Ramala. Trump firmó en marzo de 2018 la Ley Taylor Force, que prohíbe la financiación estadounidense a la autoridad hasta que Ramala abandone su programa de "pago por asesinato".

"Pagar por matar" recompensa a los terroristas por matar y mutilar israelíes, pagando sumas más altas por los crímenes más violentos y mortales.

La ley lleva el nombre de Taylor Force, un veterano del Ejército de Estados Unidos, a quien un terrorista palestino asesinó en 2016 mientras el estadounidense visitaba Tel Aviv.

"La ayuda exterior no es una zanahoria ni un palo en las negociaciones. Si se necesita, se necesita. Si no lo es, no lo es. No la utilizamos de esa manera", dijo Bruce a JNS. "Somos un país con recursos increíbles. Lo sabemos. Y tenemos responsabilidades increíbles, y no las eludimos. Es parte de por qué hacemos lo que hacemos".

"Queremos formar parte del mundo", dijo. "Sabemos que podemos ayudar y lo hacemos".

Dorothy Shea, enviada interina de Estados Unidos ante Naciones Unidas, .apareció para dar crédito a Abbas el mes pasado por poner fin a la política de pago por muerte de la autoridad, a pesar de que Abbas había dicho públicamente que nunca la cancelaría "aunque nos quedara un solo céntimo."

"Acogemos con satisfacción el anuncio de la Autoridad Palestina de que pondrá fin a la práctica de ofrecer pagos en efectivo a las familias de quienes llevan a cabo atentados terroristas, que durante demasiado tiempo ha incentivado la violencia contra civiles israelíes y ha hecho retroceder las perspectivas de paz", dijo Shea durante una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

JNS buscó en su momento el comentario de la misión de Estados Unidos ante las Naciones Unidas sobre el comentario de Shea y si cree que la política de pago por asesinato está realmente cancelada.

"Esta práctica aborrecible tiene que terminar ya. Queremos ver acciones, no palabras", dijo a JNS un portavoz de la misión estadounidense. "Vigilaremos de cerca que la ley se aplique plenamente y consultaremos con la Autoridad Palestina y el gobierno israelí sobre la evolución de la situación".

Bruce reculó el martes en respuesta a una pregunta sobre la relación general entre Washington y Ramala, centrándose en cambio en la Gaza gobernada por Hamás.

"Hay un compromiso constante y regular con Gaza, con el pueblo gazatí, ciertamente con uno de nuestros más fuertes -si no el más incondicional- aliados, Israel", dijo Bruce, señalando la reciente confirmación por el Senado de Mike Huckabee como embajador de Estados Unidos en Israel.

"Así que estamos muy entusiasmados con el futuro. Estamos trabajando constantemente para que haya un alto el fuego y para cambiar la trayectoria sobre el terreno", dijo. "Eso no se ha detenido".

Las visitas a Israel de Rubio y Steve Witkoff, enviado especial de Trump para Oriente Próximo, no se han correspondido con reuniones en Ramala o Belén con líderes de la Autoridad Palestina, como ha ocurrido generalmente en administraciones anteriores.

Hans Wechsel, diplomático de carrera que dirigía la oficina estadounidense de asuntos palestinos dentro de la embajada de Jerusalén desde agosto de 2024, presuntamente dimitió a finales de marzo, a medida que crecía el descontento por la dirección de la política.

