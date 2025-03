Israel interrumpirá el suministro de electricidad a la Franja de Gaza

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 9 de marzo, 2025

Israel dejará de suministrar electricidad a la Franja de Gaza, dijo el domingo el ministro de Energía e Infraestructuras, Eli Cohen.

"He firmado una orden para cortar inmediatamente la electricidad a la Franja de Gaza. Basta de palabras, ¡es hora de actuar!"". escribió Cohen en un post en X.

El domingo pasado, el gobierno israelí anunció la suspensión de toda la ayuda humanitaria a Gaza después de que Hamás rechazara la prórroga del alto el fuego propuesta por el enviado de Estados Unidos para Oriente Próximo, Steve Witkoff.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, dijo que ningún bien o suministro entraría en Gaza hasta nuevo aviso.

Desde que el alto el fuego entró en vigor el 19 de enero, más de 25.000 camiones de ayuda con alimentos, agua y medicinas han entrado en Gaza, junto con más de medio millón de tiendas de campaña y 2.100 camiones cisterna de combustible. Funcionarios israelíes estiman que Hamás ha almacenado suministros suficientes para entre cuatro y seis meses.

"No hay escasez de productos esenciales en la Franja en absoluto", declaró el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel el miércoles, en respuesta a una declaración conjunta de los ministros de Asuntos Exteriores del E3-Francia, Alemania y Reino Unido.

"Pedimos al gobierno de Israel que cumpla sus obligaciones internacionales de garantizar el suministro pleno, rápido, seguro y sin trabas de ayuda humanitaria a la población de Gaza", declaró el E3 el 5 de marzo.

El Ministerio de Asuntos Exteriores había citado al ex presidente estadounidense Joe Biden, quien dijo el 18 de octubre de 2023 que si Hamás "desvía o roba" la ayuda, entonces "impedirá que la comunidad internacional pueda proporcionarla".

"La ayuda que va a Hamás no es humanitaria. Permitir que el enemigo se reabastezca para poder reagruparse y atacarte de nuevo no es humanitario; es suicida y no se permitirá", dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores.

La ayuda humanitaria robada se convirtió en el sustento económico de Hamás durante la actual guerra, proporcionándole unos beneficios estimados en 500 millones de dólares, según el Canal 12.

Netanyahu abordó la cuestión de la explotación de la ayuda por Hamás en una conferencia de prensa celebrada el 4 de septiembre, en la que prometió que, con el tiempo, Israel despojaría al grupo terrorista de su capacidad de utilizar los suministros robados para obtener beneficios económicos.

David Mencer, portavoz de la Oficina del Primer Ministro en Jerusalén, declaró a la prensa el 3 de marzo: "Es Hamás quien está perjudicando a la población de Gaza. Hamás toma sistemáticamente la ayuda humanitaria y la vende para apoyar su propio terror. ... Hamás podría ser humanitario, pero en realidad ha sido bárbaro".

Con Witkoff programado para viajar a Doha el martes para fomentar las negociaciones entre Israel y Hamás, el Estado judío confirmó que participará en las discusiones.

"Israel ha aceptado la invitación de los mediadores respaldados por Estados Unidos", declaró la Oficina del Primer Ministro, en una traducción del hebreo, "y enviará una delegación a Doha el lunes en un esfuerzo por hacer avanzar las negociaciones."

© JNS