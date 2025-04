Agentes federales del DHS detuvieron en Pomona a 10 inmigrantes ilegales que trabajaban como jornaleros

Publicado por Luis Francisco Orozco 23 de abril, 2025

Agentes federales del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (DHS) detuvieron a diez jornaleros en Pomona el martes por la mañana, en una operación de inmigración que tuvo lugar frente a una tienda Home Depot, en el momento en que los jornaleros comenzaban su jornada laboral. Citando reportes de miembros de la comunidad, la supervisora del condado de Los Ángeles, Hilda Solís, comentó en un comunicado que “Esta mañana, mi oficina fue alertada por miembros de la comunidad sobre la presencia de Seguridad Nacional federal en la ciudad de Pomona, donde aproximadamente entre 15 y 20 jornaleros fueron detenidos”.

Asimismo, Solís informó que tanto ella como el condado mantienen su compromiso con permitirles a todos los residentes el poder ejercer sus derechos constitucionales. “En respuesta, instruí de inmediato a la Oficina de Asuntos de Inmigrantes del Condado de Los Ángeles a ponerse en contacto con el Centro de Jornaleros de Pomona para asegurar que las personas afectadas reciban el apoyo y los recursos que necesitan. Aunque esta situación sigue en desarrollo, quiero reafirmar mi compromiso inquebrantable de garantizar que todos los residentes, independientemente de su estatus migratorio, conozcan y puedan ejercer sus derechos constitucionales. La semana pasada, la Junta de Supervisores del Condado de Los Ángeles aprobó una financiación adicional de 5.5 millones de dólares para RepresentLA, un programa dedicado a brindar acceso a representación legal a nuestra comunidad inmigrante,” explicó Solís.

Detalles de la operación

En lo relacionado con la operación, el DHS explicó en un comunicado varios detalles sobre esta, especificando que fueron 10 los detenidos. “Los agentes realizaron una operación en Pomona dirigida a un extranjero ilegal con una orden de arresto activa. Durante la operación, se encontró a nueve extranjeros ilegales adicionales, quienes también fueron detenidos. Varios de los detenidos tenían antecedentes por delitos como abuso infantil, asalto con arma mortal, violaciones migratorias y conducir bajo los efectos del alcohol.”

Por su parte, la agencia de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE) también publicó un comunicado en el que desmintió varios reclamos por parte de activistas demócratas, quienes aseguraron que dicha agencia había formado parte de la operación. “ICE no formó parte de la actividad policial en la ciudad de Pomona, cerca de un Home Depot. ICE no realiza redadas como parte de sus actividades rutinarias de aplicación de las leyes de inmigración. Sus recursos se basan en investigaciones dirigidas por inteligencia, y los oficiales de ICE no actúan de manera indiscriminada. ICE utiliza inteligencia basada en datos y hechos para identificar, arrestar y deportar a extranjeros criminales de los Estados Unidos. Colabora con agencias policiales locales, tribales, estatales y federales para mantener seguras a nuestras comunidades y preservar la seguridad nacional.”