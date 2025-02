El plan de Trump "sacudió el sistema" de opiniones árabes sobre Gaza, dice un ex general de las FDI

Publicado por JNS (Jewish News Syndicate) Verificado por 14 de febrero, 2025

El plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para reubicar a los palestinos de Gaza ha "sacudido todo el sistema" de pensamiento regional sobre cómo acercarse a los palestinos, dijo el jueves un ex general de las Fuerzas de Defensa de Israel.

El general de brigada (retirado) Effie Defrin dijo a los periodistas en un evento organizado por el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de América (JINSA) que el plan de Trump para reconstruir Gaza mientras los palestinos son alojados en terceros países ha revuelto el enfoque de los líderes árabes en toda la región.

"Realmente sacudió el sistema. Sacudió la caja", dijo Defrin. "Toda la región está sacudida ahora, y es bueno. Es bueno para la causa. Porque durante más de siete décadas, ocho décadas, hemos repetido los mismos errores y las mismas soluciones al viejo problema sin ningún progreso."

Una señal de hasta qué punto ha cambiado el rango aceptable del discurso sobre Gaza desde que Trump asumió el cargo se produjo el miércoles en la Cumbre Mundial de Gobiernos organizada por EAU en Abu Dabi, cuando Yousef Al Otaiba, embajador emiratí en Washington, dijo que no ve ninguna alternativa al plan de Trump.

"No veo una alternativa a lo que se está proponiendo. Realmente no la veo", dijo el diplomático árabe. "Así que si alguien tiene una, estamos encantados de discutirla, estamos encantados de explorarla, pero aún no ha salido a la superficie".

Defrin describió cómo han reaccionado los distintos Estados árabes ante las consecuencias políticas potencialmente explosivas de un plan para que Estados Unidos se "adueñe" de un territorio que desde hace tiempo insisten en que debería formar parte de un futuro Estado palestino.

"Los jordanos intentan caminar entre las gotas de lluvia sin mojarse", dijo Defrin.

'Han construido un muro de hormigón muy bonito'





Durante su visita a Washington el martes, el rey Abdullah II de Jordania demurió sobre el plan de Trump, diciendo que era premature apoyar cualquier plan antes de que los países árabes aceptaran una próxima contrapropuesta liderada por Egipto.

"Estaremos en Arabia Saudí para discutir cómo podemos trabajar con el presidente y con Estados Unidos", dijo Abdullah. "Esperemos a que los egipcios puedan venir y presentársela al presidente, y no nos adelantemos".

Es probable que los egipcios sean mucho más "tajantes" a la hora de insistir en que los palestinos de Gaza permanezcan dentro del enclave costero, con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi diciendo "desde el primer día" que Egipto "no aceptará ni un solo refugiado palestino", según Defrin.

"Quieren tanto a los gazatíes que construyeron un muro de hormigón muy bonito, de seis metros de altura, justo detrás de nuestra valla, entre la valla que separa Gaza de Egipto", afirmó.

Los interrogantes sobre el futuro de Gaza dependen de si Hamás libera a los tres rehenes cuyo intercambio está previsto para el sábado en el marco de la primera fase del plan de alto el fuego y de si libera a los 14 rehenes restantes de la primera fase en el transcurso de la semana siguiente, según los términos de las negociaciones.

El general de brigada (retirado) Yaakov Amidror, que intervino el jueves en el mismo acto de la JINSA, afirmó que si el alto el fuego fracasara, la reanudación de la guerra en Gaza no se parecería en nada a las anteriores rondas de combates.

"Sería todo fuera", dijo Amidror, que sirvió como asesor de seguridad nacional israelí de 2011 a 2013. "Habría muchas menos restricciones que en el pasado".

Amidror dijo que creía que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, tendría que equilibrar las demandas del público israelí con lo que es posible dentro de su coalición de gobierno en la negociación de la fase dos del alto el fuego con Hamás y la liberación de más rehenes.

"El primer ministro tendrá que encontrar una línea muy fina", dijo Amidror. Alrededor del "65% al 75% de los israelíes de todos los aspectos del espectro político creen que debemos continuar las negociaciones."

"Creo que se trata más bien de lo que el primer ministro puede hacer dentro de su propia coalición, en la que hay un ala fuerte que declara que no permitirá ninguna negociación sobre una segunda [fase]", añadió.

