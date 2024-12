Un alcalde canadiense se niega a pagar una multa por no izar la bandera LGBT

Publicado por Alejandro Baños Verificado por 4 de diciembre, 2024

El alcalde de Emo (Ontario, Canadá), Harold McQuaker, aseguró que no acatará una sentencia judicial con la que debe pagar 5.000 dólares de multa y acudir a un curso de concienciación por no izar la bandera de la comunidad LGBT durante el mes del Orgullo.

McQuaker calificó de "extorisón" el fallo de un tribunal de la Comisión de Derechos Humanos de Ontario (OHRC), que le sancionó -tanto a él como a la ciudad- por infringir una norma. Una sentencia que llega después de que el grupo LGBT Borderland Pride demandase tanto al alcalde como a Emo.

"Me niego en redondo a pagar los 5.000 dólares porque es una extorsión", dijo McQuaker, añadiendo que la multa de 10.000 dólares impuesta a la ciudad se abonará o se recurrirá en función de lo que decida el consejo municipal.

El alcalde afirmó que no izó la bandera "por odio"; simplemente no lo hizo porque el ayuntamiento no dispones de un asta para ponerla.

Al margen de la multa económica, Borderland Pride ha exigido que se impartan cursos sobre "diversidad e inclusión" a todos los funcionarios locales, además de que la administración se comprometa a respetar el mes del Orgullo y las actividades relacionadas que se realicen a partir del próximo año.