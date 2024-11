Empoderar al pueblo de Irán que busca el cambio y la libertad

29 de noviembre, 2024

Durante décadas, el valiente pueblo de Irán se ha levantado una y otra vez, exigiendo un futuro libre de la opresión y del régimen autoritario.

En los últimos años, los iraníes han impulsado innumerables levantamientos, cada uno lleno de esperanza y coraje, sólo para encontrarse con la violenta represión del régimen, y principalmente con la indiferencia del exterior. En cada oleada de protestas, las fuerzas de seguridad del régimen mataron a miles de manifestantes y encarcelaron y torturaron a muchos más. Estos movimientos han demostrado la fuerza de la determinación del pueblo iraní, pero a pesar de sus gritos de libertad, el apoyo de Occidente -generalmente meramente vocal, sobre los ideales de la democracia- ha permanecido decepcionantemente apagado.

Para muchos iraníes, este silencio de las naciones democráticas que supuestamente defienden los derechos humanos contrasta de forma intolerable con sus principios y ha hecho que los manifestantes iraníes se sientan abandonados en su lucha.

Durante las protestas nacionales de 2022, provocadas por las leyes sobre el hiyab, muchos iraníes, especialmente mujeres jóvenes, salieron a la calle para protestar contra el velo obligatorio y otras políticas represivas. El movimiento no sólo representó un empuje contra los estrictos códigos de vestimenta islámicos, sino también un rechazo más amplio del régimen autoritario. Incluso mientras se desarrollaba la represión -el régimen detenía, golpeaba e incluso asesinaba a los manifestantes-, la respuesta occidental se mantuvo en gran medida pasiva e inerte, en lugar de ofrecer un apoyo firme. Los iraníes que arriesgaban sus vidas en las calles, envalentonados por la esperanza de la solidaridad internacional, se quedaron sin el respaldo que muchos habían esperado de países que profesan apoyar la libertad y los derechos humanos.

En 2009, el Movimiento Verde estalló en Irán tras unas dudosas elecciones presidenciales. Millones de iraníes llenaron las calles, coreando eslóganes, ondeando pancartas y denunciando lo que a muchos les parecía un resultado electoral fraudulento. Los manifestantes buscaban el reconocimiento de los líderes mundiales, en particular de la Administración Obama en Estados Unidos y de los líderes europeos, con la esperanza de que estas naciones democráticas apoyaran su petición de un proceso electoral justo y el fin de la opresión.

Los manifestantes cantaron: "Obama, ¿estás con nosotros o con los mulás?". - una petición directa al entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, para que se pronunciara. Sin embargo, para decepción de muchos iraníes, los líderes occidentales guardaron silencio y decidieron no intervenir ni ofrecer ningún apoyo real. Más tarde, Obama admitió que el silencio de su administración durante este periodo crítico fue un "error", pero incluso entonces, sólo mencionó un apoyo verbal ineficaz:

"En retrospectiva, creo que fue un error. Cada vez que vemos un destello, un rayo de esperanza, de gente que anhela la libertad, creo que tenemos que señalarlo. Tenemos que destacarlo. Tenemos que expresar cierta solidaridad al respecto."

Mientras que la mayoría de las naciones democráticas han dudado en alinearse visiblemente con los movimientos prodemocráticos de Irán, un país se ha destacado como aliado inquebrantable del pueblo iraní: Israel. A pesar de la antigua enemistad entre Israel y el régimen iraní, los dirigentes israelíes han apoyado con valentía el derecho del pueblo iraní a la libertad y la autodeterminación. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, llamado "El Churchill de Oriente Próximo", no sólo ha abordado las amenazas nucleares de Irán -cuando Estados Unidos no minó totalmente a Israel filtrando sus planes de antemano-, sino que se ha dirigido directamente a los iraníes a través de las redes sociales, animándoles a no perder la esperanza. "Hay una cosa a la que el régimen de Jamenei teme más que a Israel", declaró Netanyahu en un mensaje compartido en X. "Son ustedes: el pueblo de Irán". , añadió:

"Gastan tanto tiempo y dinero intentando aplastar sus esperanzas y frenar sus sueños. No dejen que sus sueños mueran. No pierdan la esperanza, y sepan que Israel y otros países del mundo libre están con ustedes".

Netanyahu fue aún más lejos, imaginando un futuro en el que un Irán libre podría desplegar todo su potencial. Él señaló que, bajo un Gobierno diferente, los niños iraníes podrían acceder a una educación de primera clase, la población podría beneficiarse de una sanidad avanzada y las infraestructuras del país podrían reconstruirse para proporcionar agua potable y servicios esenciales. Netanyahu incluso prometió la ayuda de Israel para reconstruir las deficientes infraestructuras iraníes, citando como ejemplo la tecnología punta israelí de desalinización.

"Desde la última vez que hablé con ustedes", Netanyahu continuó, "el régimen de Jamenei lanzó cientos de misiles balísticos contra mi país, Israel. Ese ataque tuvo un coste de 2.300 millones de dólares". De hecho, esos miles de millones, en lugar de gastarse en ataques inútiles, podrían haberse destinado a las necesidades del pueblo iraní, reforzando sus sistemas educativo y sanitario, o mejorando el transporte. Al enmarcar la cuestión en términos de despilfarro de recursos, Netanyahu puso de relieve el gasto imprudente del régimen a expensas de sus ciudadanos, subrayando que el pueblo de Irán se merece algo mejor.

Al parecer, estos mensajes han resonado entre muchos iraníes que ven en otro país un faro de esperanza y una señal de que no están completamente solos en su lucha contra la represión del régimen:

"El 8 de octubre, al día siguiente de los atentados [de Hamás de 2023]... algunas figuras progubernamentales intentaron izar la bandera palestina desde las gradas [del fútbol]. La reacción fue inmediata. Miles de aficionados empezaron a gritar un eslogan formulado en el alborotado... tono de los aficionados al fútbol en todas partes: 'Métete la bandera palestina por el a-".

La postura de Israel contrasta de forma cegadora con la de muchos países occidentales, especialmente los europeos. Mientras Israel, una nación actualmente atacada en múltiples frentes, se ha posicionado firmemente con el pueblo de Irán, muchos países europeos han seguido priorizar los lazos económicos con Teherán sobre los derechos humanos.

Los Gobiernos europeos, en lugar de arriesgarse a una confrontación con el régimen iraní, han preferido mantener relaciones comerciales y evitar adoptar cualquier postura que pudiera molestar a los mulás. Esos países son cómplices del sufrimiento del pueblo iraní. El silencio sin paliativos envalentona al régimen, en lugar de exigirle responsabilidades.

Tras casi cuatro décadas manteniendo relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán, hace tiempo que debería haber llegado el momento de que las naciones occidentales adopten una postura real. Si estos países creen realmente en los principios de "democracia" y "libertad" que predican con tanta frecuencia, parecerían mucho más creíbles si demostraran este compromiso profesado apoyando realmente a los iraníes que anhelan la libertad.

Esto significaría cortar los lazos diplomáticos con Irán, imponer y hacer cumplir serias sanciones primarias y secundarias al régimen, poner sobre la mesa opciones militares y apoyar plenamente a Israel y, es de esperar, a la administración estadounidense entrante, para poner fin de forma permanente al programa nuclear iraní, así como a su régimen brutal y expansionista.

Sólo entonces las acciones de estas naciones se alinearán con su sospechosa retórica sobre los "derechos humanos" y demostrarán que están dispuestas a ofrecer un respaldo real a quienes arriesgan sus vidas por el cambio en uno de los Estados más represivos del mundo.

