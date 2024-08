Petro y Lula proponen nuevas elecciones para Venezuela y la líder opositora Machado responde: “Es un irrespeto”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 15 de agosto, 2024

La situación política en Venezuela continúa moviendo el tablero geopolítico regional. Esta vez, los presidentes de Colombia y Brasil, Gustavo Petro y Lula da Silva, propusieron un camino distinto en las últimas horas para intentar resolver la crisis institucional en su país vecino luego del fraude electoral del pasado 28 de julio: repetir las elecciones.

Todo inició con Lula, quien en una entrevista afirmó que está trabajando con México y Colombia para encontrar soluciones a la crisis en Venezuela. El mandatario, sugirió dos ideas: la primera, un gobierno de coalición formado por miembros del chavismo y de la oposición; la segunda, una repetición de las elecciones.

En ese sentido, Lula dijo que no puede reconocer ni a Nicolás Maduro ni a Edmundo González como ganadores porque no hay resultados oficiales y "no tiene los datos", a pesar de que la oposición logró recabar y publicar en línea las pruebas de su contundente victoria, de más de treinta puntos en favor de González.

“Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones, creando un comité electoral con miembros de la oposición y observadores del mundo entero”, afirmó Lula.

🚨 | Lula:



"Maduro tiene seis meses de mandato. Si tiene sentido común, incluso podría convocar unas nuevas elecciones".





Acto seguido, el mandatario colombiano, el también izquierdista Petro, dijo en X (antes Twitter) que la solución a la crisis institucional y política que atraviesa el país pasa por la voluntad del dictador Maduro.

“De Nicolás Maduro depende una solución política para Venezuela que lleve paz y prosperidad a su pueblo. La experiencia del Frente Nacional colombiano es una experiencia que usada transitoriamente puede ayudar a la solución definitiva”, dijo Petro.

Una publicación más abajo, el presidente colombiano afirmó que, para lograr una solución a la crisis, se debe trabajar con base en el siguiente acuerdo: “Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela. Amnistía general nacional e internacional. Garantías totales a la acción política. Gobierno de cohabitación transitorio. Nuevas elecciones libres”.

Levantamiento todas las sanciones contra Venezuela.



Amnistía general nacional e internacional.



Garantías totales a la acción política.



Gobierno de cohabitación transitorio.



Nuevas elecciones libres.

Minutos después de que se hicieran públicas las sugerencias de Petro y Lula, el presidente Joe Biden, quien se ha entendido directamente con su homólogo brasileño para coordinar su respuesta hacia Venezuela, afirmó a los periodistas que apoyaba la propuesta de unas nuevas elecciones. Sin embargo, la respuesta de Biden resultó ser una confusión, y la Casa Blanca, horas después, tuvo que rectificar y corregir al presidente, quien en realidad no había entendido la pregunta planteada por la prensa.

Aquí el momento en el que Biden dice que sí apoya nuevas elecciones en Venezuela.



Ya la Casa Blanca rectificó.



Exigen respeto a la voluntad de los venezolanos expresada el 28 de julio.





Washington, además, aclaró que su posición no se movió un ápice: continúan reconociendo al candidato Edmundo González como el ganador de las elecciones y siguen instado a Maduro a reconocer su derrota.

La política de EE.UU. sobre Venezuela sigue sin cambios. Maduro debe aceptar que Edmundo González obtuvo la mayoría de los votos en las elecciones presidenciales de Venezuela. Más de 12 millones de venezolanos votaron por el futuro de su país el 28 de julio, y sus votos deben ser…

La líder opositora venezolana califica como “irrespetuosa” una repetición de las elecciones

María Corina Machado, la líder de la oposición al régimen de Maduro, rápidamente calificó la propuesta de Lula y Petro como “irrespetuosa” para los venezolanos que, masivamente, salieron a votar contra Maduro el pasado 28 de julio a pesar de todos los atropellos y arbitrariedades que sufrieron en los últimos meses.

“Si vamos a una segunda (elección) y no le gusta el resultado a Maduro, ¿qué hacemos, vamos a una tercera, y después a una cuarta o una quinta? Nosotros fuimos a unas elecciones con las reglas de la tiranía pese a las críticas de muchos y ganamos”, dijo Machado en una rueda de prensa con periodistas de Argentina y Chile.

"Nosotros fuimos una elección con las reglas de la tiranía. Mucha gente me dijo que estábamos locos. Que nos estábamos arriesgando y que iba a haber un fraude monumental que no íbamos a poder probar. Y nosotros confiamos en la Organización Ciudadana. Y hubo gente que arriesgó su vida, su familia, su hogar y otros fueron asesinados. Hoy en día están presos, escondidos o han tenido que huir del país. Plantear desconocer lo ocurrido el 28 de julio, para mí es una falta de respeto a los venezolanos que han dado todo y que expresaron la soberanía popular. La soberanía popular se respeta y las elecciones ya ocurrieron", sentenció la líder opositora.

Los venezolanos VOTAMOS y GANAMOS!



La Soberanía Popular se respeta.



Ahora, con más fuerza que nunca:





Las palabras de Machado se producen en medio de una cruenta ola represiva del régimen de Maduro tras las elecciones del 28 de julio. Desde la jornada electoral, más de 2.000 personas (incluyendo más de 100 menores de edad y jóvenes que padecen de autismo), fueron encarceladas arbitrariamente. Una gran mayoría de los detenidos, muchos de ellos activistas políticos, periodistas o manifestantes, fueron enjuiciados de “forma exprés” sin legítima defensa, condenados por cargos de terrorismo o traición a la patria y trasladados a prisiones sin la oportunidad de ver a sus familiares.

Además de los detenidos, ya se reportaron 24 personas asesinadas en el marco de las protestas post electorales y también ha quedado registrado cómo las fuerzas represoras del chavismo han ido casa por casa secuestrando activistas opositores e incluso ciudadanos comunes en el marco de la “Operación Tun Tun”, una campaña de represión extrajudicial y psicológica aplicada por el régimen de Maduro para disminuir a la disidencia.

En ese sentido, Machado recalcó que una propuesta de gobierno en cohabitación no tendría lugar en Venezuela, puesto que sería conformado por dos fuerzas: una democrática —la oposición— y otra criminal —el régimen de Maduro—, que no tiene intenciones de respetar las reglas del juego y que está en busca de atrincherarse en el poder a pesar de perder las elecciones por un margen histórico.

“Hay que tener cuidado con los ejemplos a los que se hace referencia sobre gobiernos de coalición”, mencionó Machado en la rueda de prensa temprano, haciendo referencia a que los Gobierno de cohabitación en democracia no se aplican al caso venezolano. “Ambos han sido grupos democráticos no involucrados en temas criminales y este no es el caso”.

Sin embargo, la líder de la oposición abrió un claro camino hacia la negociación: “Estamos dispuestos a dar garantías y salvaguardas, nosotros no vamos a iniciar un proceso de venganza, todo lo contrario”.

Maduro y AMLO tampoco quiere repetir elecciones

Mientras tanto, el dictador Nicolás y el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, afirmaron que están en contra de la propuesta de Brasilia y Bogotá porque el Tribunal Suprema de Justicia venezolano, que está coaptado por el régimen chavista, decidirá el conflicto electoral.

“Vamos a ver qué resuelve el tribunal, es que no creo que sea prudente el que nosotros de afuera, un gobierno extranjero, sea quien sea, opinemos sobre algo que corresponde resolver a los venezolanos”, dijo este jueves el presidente mexicano, que ha adoptado un discurso afín al chavismo.

El dictador Maduro se refirió directamente a Lula y Petro, instándolos a no meterse en la política interna venezolana, aunque cuidando las formas.

“En Brasil, también el presidente Bolsonaro, de extrema derecha y aliado de la extrema derecha fascista de Venezuela, gritó fraude y no aceptó la derrota. Fue el tribunal de Brasil quien decidió, y nadie desde Venezuela, ni nuestro gobierno ni nadie en el mundo, pidió nada”, afirmó Maduro sobre las palabras de Lula antes de referirse a Gustavo Petro.

“En el caso de Colombia, hemos venido reconstruyendo con mucha dedicación las relaciones. Creo que van bien las relaciones con el presidente Petro. Nosotros, en privado, hablamos de muchos temas, nos llamamos por teléfono y hablamos de muchos temas también. Pero jamás, con Colombia, practicaría la diplomacia de micrófono. Nunca. No lo voy a hacer jamás”.

ÚLTIMA HORA | Maduro responde a propuesta de Petro: 'Jamás voy a dar opiniones de qué debe hacer Colombia para superar la guerra que está terrible'

Posteriormente, el dictador Maduro quiso recalcar que, según su criterio, Colombia sigue siendo un aliado diplomático a diferencia de Estados Unidos, que considera una nación que se inmiscuye en los asuntos internos de los países.

“En el caso de Estados Unidos es diferente, porque ellos tienen una diplomacia imperial intervencionista, Biden forma parte de esa diplomacia intervencionista”.

Las palabras de Maduro evidencian su incómoda posición a nivel geopolítico, con dos antiguos aliados, Petro y Lula, adoptando una postura mediadora en la que, en definitiva, no lo reconocen como vencedor tras el fraude electoral del pasado 28 de julio.