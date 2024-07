Crece la presión internacional tras el fraude electoral en Venezuela: cierran embajadas y piden auditoría

Publicado por VozMedia Staff Verificado por 30 de julio, 2024

En las últimas horas la comunidad internacional ha intensificado sus pronunciamientos y acciones respecto a la situación en Venezuela, marcando un periodo de tensión diplomática sin precedentes. La expulsión de misiones diplomáticas por parte del régimen dictatorial venezolano ha provocado reacciones firmes y variadas de distintos países de América Latina.

República Dominicana cierra embajada y consulado en Venezuela

La embajada y el consulado general de República Dominicana en Venezuela han cerrado sus puertas después de que el régimen de Nicolás Maduro ordenara la retirada de los representantes de República Dominicana, Panamá, Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú. En un breve comunicado, el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana facilitó un correo electrónico y un número de teléfono para los dominicanos residentes en Venezuela que requieran asistencia.

Perú reconoce a Edmundo González como presidente electo

El Gobierno peruano adoptó una postura firme al reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela, en contraste con el anuncio del Consejo Nacional Electoral, controlado por el régimen, que proclamaba vencedor a Nicolás Maduro. “Es evidente que la voluntad de fraude existe. En un conteo inicial del domingo, la diferencia era más de 30 puntos a favor del señor González, lo cual era irreversible. Y el señor González es el presidente electo de Venezuela”, expresó Javier González-Olaechea, canciller de Perú. Además, reiteró la decisión de expulsar a los diplomáticos venezolanos del país, otorgándoles 72 horas para abandonar el territorio peruano.

Chile exige transparencia

El presidente de Chile, Gabriel Boric, se pronunció sobre la expulsión de diplomáticos chilenos por parte del régimen venezolano, calificando las acciones como “inverosímiles” y señalando una “profunda intolerancia a la divergencia, esencial en una democracia”. En un mensaje difundido en sus redes sociales, Boric enfatizó el compromiso de su Gobierno con la transparencia electoral y los derechos humanos, destacando la necesidad de que los resultados electorales en Venezuela sean verificables por observadores imparciales.

Panamá suspende relaciones diplomáticas

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, también anunció el retiro de sus diplomáticos en Venezuela y la suspensión de las relaciones con Caracas. En una conferencia de prensa, Mulino declaró que esta medida permanecerá "hasta que se realice una revisión completa de las actas y el sistema informático del escrutinio de votación para conocer la genuina voluntad popular". Actualmente, ambos países no cuentan con embajadores, por lo que la relación bilateral se mantiene a través de encargados de negocios.

Colombia rechaza la violencia durante las protestas

Tras las protestas masivas en Venezuela contra los resultados electorales, el Gobierno colombiano, a través de su Cancillería, hizo un llamado a la paz y al diálogo en Venezuela, exhortando a todos los actores políticos y a la población a rechazar la violencia y buscar soluciones democráticas ante la crisis electoral.

"Por la paz de Venezuela se requiere conocer todas las actas de los resultados finales y que estas sean auditadas por el mundo”, declaró el canciller. Subrayó que tanto la comunidad internacional como el pueblo venezolano esperan que prevalezcan la transparencia y las garantías electorales para todos los sectores, a fin de despejar cualquier duda sobre los resultados.

Análisis en el Senado paraguayo

El Senado de Paraguay convocó a una sesión extraordinaria para analizar las recientes elecciones en Venezuela, donde Nicolás Maduro fue declarado ganador con el 51.2% de los votos. Basilio Núñez, presidente del Congreso paraguayo, enfatizó la importancia de revisar los eventos ocurridos durante los comicios para considerar una respuesta adecuada.

Costa Rica mantiene relaciones consulares limitadas

Costa Rica, por su parte, reiteró que sus relaciones con Venezuela se limitan únicamente al ámbito consular, tras haber suspendido las relaciones diplomáticas en 2020. La Cancillería costarricense informó que, aunque en 2023 se reanudaron las relaciones consulares, no hay personal diplomático costarricense en Venezuela, y la atención consular se brinda desde consulados en países vecinos como Panamá, Colombia y República Dominicana.

Argentina desconoce los resultados e insta a la comunidad internacional a hacer lo mismo

El presidente de Argentina, Javier Milei, rechazó los resultados de las elecciones en Venezuela, calificándolos de “estafa electoral”. Milei instó a la comunidad internacional a no reconocer el fraude y a trabajar juntos para restaurar el estado de derecho en Venezuela, ofreciendo refugio a los venezolanos que buscan libertad.

México pide revisión de actas, pero critica la postura internacional

En contraste con las acciones de otros países, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, abogó por la no intervención en los asuntos internos de Venezuela. Durante una rueda de prensa, López Obrador pidió que se revisen las actas y se cuenten los votos, pero sin que haya un supuesto desconocimiento anticipado de los resultados ni intervención de otros países.

"Que se revisen las actas, que se cuenten los votos, pero que no haya desconocimiento a priori y que no metan las manos ni las narices quienes no actúan de verdad, en realidad, en forma democrática", dijo.

La situación en Venezuela continúa siendo un punto crítico de tensión diplomática en la región, con distintos países adoptando posturas firmes y llamando a la transparencia y la democracia.