Melania Trump impulsa nuevas iniciativas de salud femenina en el Día Mundial contra el Cáncer de Mama

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, presentó este lunes 19 de octubre una nueva iniciativa de la Casa Blanca para impulsar la salud femenina, coincidiendo con el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama.

Durante un acto celebrado en la Casa Blanca, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva que establece un grupo de trabajo dedicado a la salud de las mujeres y dispone la creación de una nueva división especializada dentro de los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

"Este es un momento transformador para las mujeres en Estados Unidos", afirmó Melania Trump durante la presentación, según informó Just the News.

La iniciativa, denominada Advancing Women's Health to Improve Outcomes in All Phases of Life, busca reforzar la investigación científica, acelerar el desarrollo de tratamientos y mejorar la prevención y el diagnóstico de enfermedades como el cáncer, los trastornos cardiovasculares, la endometriosis, la osteoporosis y el alzhéimer.

El nuevo grupo de trabajo estará encabezado por el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., y la jefa de gabinete de la Casa Blanca, Susie Wiles, quien recientemente completó un tratamiento contra el cáncer de mama.

La orden también establece un plazo de 90 días para crear la nueva división de salud femenina dentro de los NIH. Entre sus prioridades figuran ampliar la participación de mujeres en ensayos clínicos, impulsar nuevas tecnologías médicas y facilitar el acceso a tratamientos.

El anuncio coincide con una fecha dedicada a concienciar sobre el cáncer de mama, una enfermedad que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), provocó aproximadamente 694.000 muertes y 2,4 millones de nuevos diagnósticos entre mujeres en todo el mundo durante 2024.

La OMS insiste en la importancia de la detección temprana y del acceso oportuno a tratamientos para reducir la mortalidad. Octubre está dedicado internacionalmente a la sensibilización sobre esta enfermedad.

Como parte de la nueva estrategia, Melania Trump también defendió el uso de inteligencia artificial para acelerar los descubrimientos médicos, aumentar la disponibilidad de tratamientos y mejorar su asequibilidad.

La orden ejecutiva sustituye iniciativas anteriores de investigación sobre salud femenina impulsadas durante la Administración de Joe Biden. Aunque establece nuevas estructuras de coordinación, no especifica una asignación presupuestaria adicional para su implementación.