Trump afirma que una presidencia de Kamala Harris provocaría una gran depresión “como la de 1929”

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 4 de septiembre, 2024

El candidato republicano Donald Trump criticó duramente a su oponente demócrata Kamala Harris durante un Town Hall en Pensilvania con el presentador de Fox News, Sean Hannity.

Pensilvania es uno de los estados indecisos de cara a las elecciones de noviembre y tal vez el más importante para inclinar la balanza para uno u otro candidato. En los últimos días, diversas encuestas y analistas electorales afirmaron que Harris está perdiendo terreno en Pensilvania luego de que pasara la “luna de miel” de la Convención Nacional Demócrata 2024.

En general, Trump aprovechó el Town Hall para criticar a Harris, a quien calificó de ser “peligrosa” para el país. La acusó de generar la peor crisis fronteriza que “el mundo” ha visto y afirmó que, si llegara a la Oficina Oval, podría provocar una gran depresión "como la de 1929".

#WATCH | Trump slams Kamala for requesting to have a "desk" and notes at next week's debate on ABC: pic.twitter.com/KRujTAECEK — VOZ (@Voz_US) September 5, 2024

“Lo dije al principio. Dije cuando escuché que iban a tener fronteras abiertas. Quieren fronteras abiertas. Ella quiere fronteras abiertas. Ahora de repente dice, oh, creo que vamos a cerrar las fronteras. Ella era el zar de las fronteras, te guste o no, pero incluso si no quieres usar ese término”, dijo un Trump constantemente ovacionado por la multitud.

“Ella estaba a cargo de la frontera. Es la peor frontera de la historia del mundo, no sólo de aquí. Nunca ha habido un país que permitiera la entrada de 21 millones de personas en un periodo de tres años. Nunca lo ha habido. Y 21 millones de personas, muchas de las cuales proceden de prisiones, muchas de las cuales son asesinos y narcotraficantes y traficantes de niños”, sentenció.

Luego, Trump afirmó que Harris era peligrosa para los intereses del país, especialmente tras cambiar de postura sobre la fracturación hidráulica (fracking), una técnica de perforación a la que la demócrata se opuso en el pasado y ahora de mostró abierta a respaldar.

“Ella no quiere fracking. Y ella lo dijo 100 veces no habrá fracking. No habrá fracking. No habrá fracking. Entonces hace poco dijo que sí, que podría probar el fracking. Mira, esta es una mujer que es peligrosa”, dijo Trump, que después atizó a la candidata demócrata por no dar entrevistas o hablar con la prensa. “No creo que sea muy inteligente, pero vamos a ver. Ella pierde mucho el hilo, por eso no quiere hacer entrevistas. ¿Te la imaginas haciendo una entrevista así?”.

Las duras advertencias de Trump

Además de criticar la gestión de Harris como vicepresidente, el candidato republicano también hizo una serie de advertencias, entre ellas la posibilidad de una depresión económica debido a la política fiscal de la demócrata y la llegada de una Tercera Guerra Mundial con los demócratas al mando.

“Así que les di los mayores recortes de impuestos en la historia de nuestro país. Si dejas que los recortes de impuestos de Trump expiren, lo que ella quiere hacer, quiere terminarlos. Si hace eso, sufrirá la mayor subida de impuestos de la historia”, advirtió el expresidente.

“Nunca ha habido una subida de impuestos como esta encima de la cual ella quiere añadir un montón de impuestos. Este país acabará y lo he dicho muchas veces y lo digo en serio. Este país acabará en una depresión si ella se convierte en presidenta. Como en 1929, será una depresión de 1929. No tiene ni idea de lo que está haciendo”, sentenció Trump, antes de hablar sobre la situación bélica en el mundo.

“Nos dirigimos hacia el territorio de la Tercera Guerra Mundial, debido al poder de las armas, las armas nucleares en particular, pero también otras armas, y conozco las armas mejor que nadie porque soy el que las compró”, dijo Trump desde el New Holland Arena en Harrisburg, Pennsylvania.

Posteriormente, Trump afirmó que se necesita un presidente responsable que evite el escenario de una guerra global.

“Hemos reconstruido todo nuestro ejército. Hemos modernizado todo nuestro programa. Y el único programa que odiaba actualizar, lo odiaba, era el programa nuclear. Y lo entiendo quizá mejor que nadie. Mi tío estaba en el MIT, un profesor, el profesor más antiguo en la historia del MIT. Un tipo muy inteligente. Tenemos una familia inteligente. Es bueno tener una familia inteligente, pero yo sabía, entendía, lo nuclear desde hace mucho tiempo. El poder de las armas nucleares. Necesitas un presidente que no te lleve a la guerra”.

Luego sentenció: “No tendremos la Tercera Guerra Mundial cuando me elijan. Pero con estos payasos que tienen ahí ahora, van a terminar teniendo la Tercera Guerra Mundial, y va a ser una guerra... como ninguna otra”.