RFK Jr. pronunciará un importante discurso el viernes mientras considera abandonar la carrera y respaldar a Trump

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 21 de agosto, 2024

La campaña de Robert F. Kennedy Jr. confirmó que el candidato independiente se dirigirá a la nación el viernes desde Phoenix, Arizona, mientras considera abandonar la carrera presidencial y respaldar oficialmente al expresidente Donald Trump en un momento clave de la campaña electoral.

De acuerdo con múltiples reportes, las campañas de Kennedy y Trump están planificando cómo anunciar el potencial respaldo, pero las conversaciones continúan en curso y todavía no hay claridad sobre el asunto.

Una de las fuentes familiarizadas con la decisión de RFK Jr. dijo a NBC News que las campañas están trabajando para una aparición conjunta. La cadena de televisión también informó que el senador JD Vance, compañero de fórmula de Trump, confirmó que las comunicaciones entre ambos equipos han sido de “ida y vuelta” en las últimas semanas.

“No he hablado con RFK personalmente, pero sé que ha habido mucha comunicación de ida y vuelta entre RFK, entre la campaña, entre esta campaña”, dijo Vance a NBC News. “Mira, nuestro argumento a RFK, y lo diré ahora mismo, porque, por supuesto, todavía no se ha retirado, es: si quieres un Partido Demócrata que proteja a los trabajadores estadounidenses y defienda fronteras fuertes, tal vez esté en desacuerdo con los republicanos en cuestiones como la política fiscal, ese partido ya no existe”.

El discurso de Kennedy, planificado para el viernes a la mañana, se dará pocos días después de que su compañera de fórmula, Nicole Shanahan, dijera que la campaña está considerando unir fuerzas con Trump para cortar el avance de la vicepresidenta Kamala Harris, quien ha recuperado terreno en las encuestas nacionales tras el retiro de candidatura de Joe Biden.

Mientras Kennedy planifica su discurso en Arizona, Trump está organizando su propio mitin en Arizona el viernes por la noche.

La situación se produce también cuando el propio candidato republicano mostró disposición de unir fuerzas con Kennedy ofreciéndole, incluso, un rol importante en su administración en el caso de que se retire y lo apoye.

“Es un tipo brillante. Es un tipo muy inteligente. Lo conozco desde hace mucho tiempo”, dijo Trump sobre RFK JR. a Kristen Holmes de CNN. “No sabía que estaba pensando en retirarse, pero si lo está considerando, ciertamente estaría abierto a ello”.

La potencial decisión de RFK Jr. de retirarse cobra sentido mientras el candidato independiente pierde fuerza en las encuestas, quedando cada vez más rezagado con respecto a Trump y Harris. Sin embargo, considerando que el expresidente y la vicepresidente están cabeza a cabeza, disputándose la victoria en los estados indecisos, un apoyo de RFK Jr. podría ser significativo en noviembre.

De hecho, Arizona, uno de los estados clave, será nuevamente decisivo como en 2020, cuando Biden salió victorioso por menos de 11,000 votos.

Una reciente encuesta del New York Times/Siena College de votantes registrados en Arizona publicada a principios de agosto mostró a Kennedy obteniendo un 6% de apoyo, detrás de Harris con un 45% y Trump con un 42%. Otras encuestas locales, como la de Redfield & Wilton Strategies y The Telegraph, muestran a Trump un punto arriba.

Ante este panorama, los demócratas han optado por atacar a un RFK Jr. que se ha vuelto relativamente popular entre los conservadores.

Mary Beth Cahill, asesora principal del Comité Nacional Demócrata, criticó al aún candidato independiente en una declaración a NBC News: “Los hombres desesperados hacen cosas desesperadas. RFK Jr. fue reclutado por MAGA, financiado por MAGA y repitió los argumentos de MAGA. Nadie debería sorprenderse si formaliza su relación en un intento de mantener la relevancia”.

Además de caer en las encuestas, RFK Jr. tampoco ha hecho eventos de campaña en las últimas semanas. De hecho, su campaña no ha organizado un evento público patrocinado por la campaña desde principios de julio.