Biden admite que la presión de los demócratas influyó en su decisión de abandonar la carrera electoral

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 11 de agosto, 2024

El presidente Joe Biden admitió este domingo que la presión de los líderes demócratas del Congreso influyó en su decisión de abandonar la candidatura presidencial.

En una entrevista concedida a CBS News, la primera tras abandonar la carrera electoral, Biden explicó por qué se retiró y afirmó que sus colegas demócratas le dijeron que su campaña perjudicaría las carreras de su partido para la Cámara de Representantes y el Senado.

Biden dijo que esta situación era problemática para su candidatura y sería una distracción.

“Varios de mis colegas demócratas en la Cámara de Representantes y el Senado pensaban que les iba a perjudicar en las elecciones. Y me preocupaba que, si seguía en la carrera, ese sería el tema; me estarían entrevistando sobre por qué Nancy Pelosi dijo —por qué lo hizo— y pensé que sería una verdadera distracción”, dijo Biden al periodista Bob Costa, de CBS News.

El presidente demócrata también reconoció que las encuestas que manejaban no eran las mejores, con números que mostraban una elección muy cerrada.

"Las encuestas que teníamos mostraban que era una carrera de cuello a cuello, habría sido hasta el cansancio", afirmó Biden, quien finalmente abandonó la carrera electoral a finales de julio, apoyando oficialmente a su vicepresidente, Kamala Harris, que eligió como compañero de fórmula al gobernador Tim Walz.

De acuerdo con diversos reportes de medios nacionales, Biden, quien no quería renunciar, se vio obligado a abandonar la carrera luego de que los altos jerarcas demócratas —la representante Nancy Pelosi, el expresidente Barack Obama y el senador Chuck Schumer— le pidieran o sugirieran en privado que se hiciera a un lado. Paralelamente, varios medios influyentes, como The Washington Post y The New York Times, pidieron abiertamente la declinación del presidente. Asimismo, los grandes donantes demócratas dejaron de firmar cheques tras la actuación de Biden en el debate presidencial contra Trump, lo que fue el punto de inflexión definitivo para que el presidente se retirara.

La semana pasada, la representante Pelosi reveló que ella y Biden todavía no se dirigieron la palabra desde que él abandonó la carrera.

Sin embargo, a pesar de los reportes, Pelosi dice que nunca le dijo a Biden que abandone la carrera presidencial.

En otra entrevista, dijo que el presidente no tenía ningún camino hacia la victoria.

“Ahora sí que pedía una campaña mejor. No teníamos una campaña que estuviera en la senda de la victoria. Los diputados lo sabían en sus distritos”, dijo Pelosi.

En otro momento de la entrevista con CBS News, Biden pareció admitir que sus problemas de memoria, junto con su deseo de preservar la democracia, también contribuyeron a su decisión de abandonar la carrera.

"Cuando me presenté la primera vez, pensaba en mí como un presidente de transición. Ni siquiera puedo decir cuántos años tengo. Me resulta difícil decirlo. Pero las cosas se precipitaron tanto que no fue así. Y la combinación fue que pensé que era un asunto crítico para mí todavía, no es una broma, mantener esta democracia".

Sin embargo, Biden también rechazó la idea de que tuviera problemas de salud serios y que pronto empezaría a hacer campaña por Kamala Harris.

De hecho, dijo que está trabajando con el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, para organizar una gira de campaña.