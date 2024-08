Trump debería retar urgentemente a Kamala a debatir

2 de agosto, 2024

Los grandes medios parecen haber vuelto a su habitual luna de miel con el Partido Demócrata. Los mismos medios que hace unas semanas destruyeron al presidente Biden, hoy presentan a Kamala Harris como una risueña optimista que salvará al país de la "amenaza a la democracia" que significa Trump. Harris siempre ha sido muy impopular, tanto entre los votantes como dentro de su propio Partido, aún así, no hay que subestimarla, una cosa es Kamala sola, y otra cosa es Kamala con la ayuda de los medios de comunicación. Es por eso que, lo antes posible, el presidente Trump debería retarla a un debate y mostrar al país quién es realmente la candidata demócrata.

Kamala ha estado prácticamente perdida durante los tres años y medio de la Administración Biden. Es difícil para cualquiera intentar explicar qué hizo durante todo ese tiempo. Y aún después de que el presidente Biden se retiró de la carrera presidencial, seguimos viendo una Kamala ausente. No ha hecho entrevistas y no la hemos visto hablar sin telepronter aún. Las cosas por ahora parecen apuntar a una nueva campaña desde el sótano. Que no sería raro, es a lo que nos han acostumbrado los demócratas en las últimas elecciones presidenciales.

El presidente Trump tiene que evitar que los demócratas escondan a su candidata y simplemente dejen a los medios pelear por ella. El republicano tiene que exigir un debate lo antes posible. Para algunos, las pequeñas mejoras que ha estado teniendo Kamala en las encuestas, son sólo producto de una breve luna de miel de un nuevo candidato. Puede ser. Pero esa burbuja debe estallarse lo antes posible. Los americanos necesitan conocer qué piensa Harris sobre los asuntos fundamentales del país y cuál es su plan de gobierno.

Para el presidente Trump debatir con Harris no representa ningún riesgo. El republicano ya es ampliamente conocido por todos los americanos, maneja muy bien todos los temas de política nacional e internacional, su experiencia como mandatario es absolutamente clara. En cambio Harris debería prepararse mucho para poder demostrar en un debate que maneja bien los temas fundamentales para un presidente. Pero más allá de la experiencia y los conocimientos, un debate es la oportunidad para que Trump le pregunte a la vicepresidente, en nombre de los americanos, cuál Kamala gobernaría este país si llegara a ganar las elecciones.

¿Es la Kamala de ahora diferente a la senadora calificada por GovTrack como la más liberal de los demócratas? La candidata del Partido Demócrata tiene que responder muchas preguntas que no van a ser para nada fáciles de contestar en medio de una campaña en la que no solo tiene que ganar el voto de los indecisos sino también reconquistar el voto de la izquierda extrema que está descontenta con el Partido Demócrata.

Lastimosamente parece que los grandes medios no están muy afanados por preguntarle sobre los asuntos fundamentales de este país, y mucho menos por su récord como senadora y como fiscal general de California. Por lo que el presidente Trump debería, antes de que los medios desplieguen toda su campaña presentando a una nueva Kamala, tener un intercambio con su contraparte y mostrar a los americanos la abismal diferencia que hay entre las políticas que quiere implementar cada uno.

Para el presidente Trump será muy fácil comparar las ideas de capitalismo frente al socialismo de Kamala. Señalar el historial de mano blanda contra los criminales que tiene la vicepresidente, frente a sus propuestas de fortalecer la seguridad a todos los niveles. Y en cuanto a la frontera, seguramente Kamala pasará un mal momento tratando de defender las políticas que han llevado al desastre migratorio que presenciamos.

Esperamos por Trump para que haga el trabajo que deberían hacer los medios y le facilite al país conocer a la verdadera Kamala.