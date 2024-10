Kamala o Trump: ¿qué candidato es mejor para la industria de las criptomonedas?

Publicado por Leandro Fleischer Verificado por 14 de octubre, 2024

Emmanuel Rincón, director de la consultora política Regional Renaissance, afirmó en declaraciones para Cripto VOZ, el podcast sobre criptomonedas de VOZ, que entre los dos candidatos a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump y Kamala Harris, solo el primero apoya a la industria de las monedas digitales.

Según el reconocido consultor político, Harris y los demócratas se han opuesto desde hace muchos años a la industria de las criptomonedas, y han intentado poner “todas las trabas posibles” a Bitcoin y la industria de las criptomonedas en general.

Por otro lado, afirmó que Trump ha cambiado de postura respecto de este tipo de monedas, ya que anteriormente el candidato republicano se había manifestado en contra de Bitcoin y las demás criptomonedas. “Creía que iba en contra del dólar estadounidense”, sostuvo Rincón.

Sin embargo, señaló que un grupo de personas que entiende sobre criptomonedas y su finalidad se acercó a Trump para ofrecerle las explicaciones necesarias, por lo que actualmente está a favor de Bitcoin y quiere que esta industria “crezca y se expanda en Estados Unidos”.

Recientemente, Trump y sus hijos Donald Jr. y Eric lanzaron una empresa de criptomonedas llamada World Liberty Financial. Según el candidato a presidente, lo hizo para garantizar el dominio del dólar. No obstante, Rincón remarcó que “son monedas que van a competir” y que Bitcoin no va a favorecer a ninguna.

El consultor destacó la importancia de una criptomoneda como Bitcoin, ya que no puede ser controlada por los Gobiernos del mundo. “Es una moneda de libertad”, expresó. “No puede estar bajo el control de los bancos centrales”, añadió.

Rincón también criticó al sector de la industria de las criptomonedas que apoya a los demócratas. “No lo entiendo”, sostuvo. Y lo comparó con los miembros de la comunidad judía o los hispanos que votan al Partido Demócrata. No obstante, sugirió que podría tratarse de personas que han sido víctimas de la propaganda que demoniza a Trump.