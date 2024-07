La generación Z hispana se aprieta el cinturón para poder ahorrar

Publicado por Juan Peña Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-16T13:19:59.000Z"}

Un informe del Bank of America analiza las tendencias de la generación Z a la hora de ahorrar y tomar decisiones financieras. Esta información adelanta que la manera en la que los jóvenes hispanos gestionan su economía y finanzas está cambiando para ser más ahorradores.

La entidad destaca también que estos cambios se dan en un tiempo difícil. Un 46% de estos jóvenes, de 18 a los 27 años, depende de sus padres para llegar a fin de mes. Sin embargo, el documento destaca los buenos hábitos de los hispanos en esta franja de edad.

El estudio de Bank of America analiza las respuestas de jóvenes de la generación Z encuestados entre abril y mayo de 2024. Se centra en los hábitos comportamientos de esta generación a la hora de gestionar su patrimonio e ingresos.

Alto coste de vida dificultades a fin de mes

El aumento de los costes afecta la posibilidad de que los jóvenes de entre 18 a 27 años ahorren. De acuerdo con los datos del Bank of America, el 52% de esta generación afirma que no gana lo suficiente para "llevar la vida que desea". Es un dato que se parece al de los años anteriores.

Ante la subjetividad de esta afirmación, Bank of America destaca que se refiere a no poder cubrir la mayoría de los gastos no esenciales. Sin embargo, los esenciales también están en riesgo, ya que la mitad de los jóvenes recibe ayudas para llegar a fin de mes, el 46% provenientes de familia.

De acuerdo con Bank of America, el 22% de los "zoomers", miembros de esta generación, que ya no son estudiantes recibe hasta 1.000 dólares de ayuda mensual. El porcentaje aumenta hasta el 55% cuando las ayudas se rebajan a los 500 dólares.

Según el informe, las ayudas se destinan a comestibles y artículos de cuidado personal (57%); alquiler y servicios públicos (53%); plan de teléfono (53%) y seguros médicos y otros pagos (49%).

Los hispanos se aprietan el cinturón empezó a seguir un presupuesto (frente al 18% de la población general) y dejó de asistir a eventos con amigos (34%; frente al 25% del resto) debido al aumento de los precios.



Pese a ello, el 68% de los hispanos no dispone de ahorros suficientes para cubrir los gastos de tres meses.



Los principales obstáculos a los que los hispanos de la generación Z se enfrentan son el aumento de los costos de vida (54%), la falta de ingresos suficientes para alcanzar las metas financieras (39%) y

​

El 28% de los jóvenes hispanos aseguró que gracias a sus ingresos se pueden permitir algunos gastos no esenciales cada mes destinados a ocio, viajes y demás. El 27% afirmó que sus ganancias les da para los gastos esenciales pero "no para mucho más".

​

​ Bank of America reseña que los hispanos de la generación Z están cambiando sus hábitos y comportamientos de consumo y ahorro con el fin de mejorar si situación financiera y afrontar los altos costos de vida. El informe apunta a que un 33% de los hispanos encuestados(frente al 18% de la población general) y dejó de asistir a eventos con amigos (34%; frente al 25% del resto) debido al aumento de los precios.Pese a ello, el 68% de los hispanospara cubrir los gastos de tres meses.Los principales obstáculos a los que los hispanos de la generación Z se enfrentan son el aumento de los costos de vida (54%), la falta de ingresos suficientes(39%) y la economía o las perspectivas económicas (36%).El 28% de los jóvenes hispanos aseguró que gracias a sus ingresos se pueden permitir algunos gastos no esenciales cada mesy demás. El 27% afirmó que sus ganancias les da para los gastos esenciales pero "no para mucho más".

Metas de la generación Z

No poder alcanzar sus metas de vida es una de las principales preocupaciones de los zoomers. El 38% de ellos creen que es misión imposible por culpa de sus bajos ingresos. Es un aumento de dos puntos en comparación con el 2023.

Las metas financieras de la generación son comprarse una casa (50%); casarse (33%); comprar un automóvil (32%); vivir solo (31%); formar una familia/tener hijos (28%); mudarse con otra persona (24%); mejorar el crédito (24%) y pagar las deudas (22%).