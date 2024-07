Nikki Hiltz, 'trans no binaria' que no se ha sometido a ningún proceso de hormonación, presume de que competirá contra... otras mujeres biológicas en los JJOO de París: "Esto va más allá de mi"

Publicado por Alejandro Baños Verificado por {"lang":"es","firstPublishedAt":"2024-07-04T16:29:09.000Z"}

La atleta biológicamente mujer que se autodeclara trans no binaria Nikki Hiltz competirá en categoría femenina en los Juegos Olímpicos de París 2024, tras lograr la clasificación en las pruebas preolímpicas de Estados Unidos.

Nada más acabar la prueba, Hiltz se mostró eufórica por haber logrado el pase para sus primeros Juegos Olímpicos y dedicó su triunfo a la comunidad LGBT. "Esto va más allá de mí. Es el último día del Mes del Orgullo. Quería correr por mi comunidad. Todos los miembros del colectivo LGBT, sí, me habéis llevado a casa en los últimos cien metros. Podía sentir el amor y el apoyo", respondió a una pregunta de NBC Sports.

Lo cierto es que, aunque la noticia de la participación de Hiltz se haya viralizado, no hay nada novedoso. Al final, la atleta es una mujer biológica que, pese a que se autodeclare como trans -sin haberse sometido nunca a ningún tratamiento de cambio de sexo- y no binaria, competirá contra otras mujeres biológicas, categoría que le corresponde.

Al no haberse hormonado nunca ni haberse sometido a cirugías de cambio de sexo, Hiltz no tendrá problemas en competir contra mujeres biológicas. Si lo tendrán aquellos hombres que decidieron realizarse tratamientos de cambio de sexo, que no podrán competir contra mujeres biológicas al estar prohibido, desde el año pasado, por el Consejo Mundial de Atletismo.