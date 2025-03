Trump anuncia que su famosa serie The Apprentice estará disponible de nuevo

Publicado por Luis Francisco Orozco 10 de marzo, 2025

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reveló este lunes a través de una publicación en su red social Truth Social que la serie The Apprentice, de la cual fue su principal protagonista y que tuvo una duración de siete temporadas, se podrá ver nuevamente a través del servicio de streaming de Amazon Prime Video. "¡De regreso por demanda popular, por primera vez en 20 años! La serie nominada al Emmy The Apprentice, protagonizada por el presidente Donald Trump, está de vuelta. ¡Mira la Temporada 1 de The Apprentice, ahora en streaming en Prime Video! Nuevas temporadas cada lunes."

Asimismo, el mandatario republicano manifestó su entusiasmo en un comunicado que se publicó a través de Amazon, donde detalló: "¡Estoy deseando ver este programa yo mismo! Son recuerdos maravillosos y fue muy divertido, pero lo más importante es que fue una experiencia de aprendizaje para todos nosotros."

Una serie exitosa

The Apprentice fue un famoso reality transmitido por NBC que alcanzó un altísimo rating durante los años 2000. Creado por Mark Burnett y presentado por Trump, la serie mostraba, capítulo a capítulo, cómo se enfrentaban una serie de aspirantes a ejecutivos en diferentes desafíos relacionados con el mundo de los negocios. Durante cada semana, los concursantes debían trabajar en equipo para completar numerosos tipos de tareas, tales como administrar negocios temporales o desarrollar campañas de marketing.

La serie, que ya está disponible en Amazon y que irá publicando cada una de sus siete temporadas de manera semanal, tenía al actual presidente estadounidense actuando como el jefe, quien evaluaba el desempeño de los concursantes junto con algunos asesores y eliminaba a uno al final de cada episodio. El concursante que terminara convirtiéndose en el ganador de la temporada obtenía como premio un contrato de un año como ejecutivo en una empresa de Trump, quien fue el director encargado de la serie.