Adiós definitivo a Infowars: el sitio satírico ‘The Onion’ compra en subasta el medio de Alex Jones

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón Verificado por 14 de noviembre, 2024

Fue un pésimo día para el presentador Alex Jones. Este jueves, 14 de noviembre, finalmente cerró su polémico medio Infowars, que fue adquirido en subasta por el medio satírico ‘The Onion’, la versión progresista de ‘The Babylon Bee’.

El propio Jones anunció más temprano la compra de Infowars en ‘X’, en un vídeo improvisado.

“Acabo de enterarme hace 15 minutos de que mis abogados y mi gente se han reunido esta mañana con el administrador de nuestra quiebra y han dicho que nos van a cerrar incluso sin una orden judicial”, dijo Jones. “No sé qué va a pasar, pero voy a estar aquí hasta que vengan y apaguen las luces”.

Infowars is being shut down now! pic.twitter.com/nb4loGvL12 — Alex Jones (@RealAlexJones) November 14, 2024

Posteriormente empezaron a salir los reportes sobre la adquisición del medio y la confirmación de The Onion, que contó con el apoyo de las familias de los niños asesinados en el tiroteo escolar de Sandy Hook.

En el anuncio de la adquisición, donde no se reveló el monto de la compra, The Onion anunció que cerrará de inmediato Infowars y trabajará con la organización de seguridad de armas 'Everytown for Gun Safety' para convertirla en un sitio de humor, que se lanzará en enero de 2025.

“The Onion se enorgullece de adquirir Infowars y esperamos continuar su tradición de asustar a los usuarios del sitio con mentiras hasta que entreguen su dinero en efectivo”, dijo Ben Collins, CEO de The Onion. Y añadió: “Esperamos que las familias de Sandy Hook puedan maravillarse del chiste cósmico que pronto será InfoWars.com”.

Durante años, las familias de Sandy Hook y Jones estuvieron involucradas en una batalla judicial que terminó siendo favorable a los familiares de las víctimas del tiroteo masivo.

Específicamente, las familias acusaron a Jones de difamarlas en su programa al afirmar que el tiroteo en Sandy Hook fue un engaño. Esta mentira, según la demanda, causó angustia emocional en los familiares.

Los jurados declararon a Jones responsable de difamación y concedieron a las familias casi aproximadamente $1.400 millones en total en sus demandas. Sin embargo, Jones alegó que no podía pagar la suma y se declaró en bancarrota, por lo que las familias aún no han podido cobrar nada.

Veinte niños y seis adultos murieron en aquel tiroteo escolar de 2012 en Newtown, Connecticut.

Las familias celebraron la compra y cierre de Infowars.

“Nuestros clientes sabían que la verdadera rendición de cuentas significaba el fin de Infowars y el fin de la capacidad de Jones para difundir mentiras, dolor y miedo a escala”, dijo Chris Mattei, abogado de las familias de Connecticut. “Al despojar a Jones de los activos de Infowars, las familias y el equipo de The Onion han hecho un servicio público y obstaculizarán significativamente la capacidad de Jones para hacer más daño”.