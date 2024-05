Eric Adams asegura que “agitadores externos” están detrás de las protestas antisemitas de Columbia

Tras la masiva operación policial en la Universidad de Columbia que provocó el arresto de más de 100 manifestantes antisemitas, el alcalde de Nueva York Eric Adams reveló este miércoles que “agitadores externos” llegaron al campus universitario para radicalizar a los estudiantes y generar violentas protestas anti-Israel.

Las declaraciones de Adams se producen después de que 109 personas fueron arrestadas en el campus de Columbia. La Policía de la ciudad respondió a la solicitud de las autoridades universitarias para ayudar con el desalojo de una turba de antisemitas que se había apoderado ilegalmente del edificio académico Hamilton Hall el martes por la noche.

El demócrata culpó a los agitadores externos de la situación violenta en el campus, asegurando que tienen un “historial de intensificación de situaciones y de intentar crear caos”.

“Había personas en el campus que no deberían haber estado allí. Eran personas profesionales y vimos evidencia de capacitación”, afirmó Adams. “Sé que hay quienes intentan decir: 'Bueno, es posible que la mayoría de las personas hayan sido estudiantes'. No es necesario ser la mayoría para influir y cooperar en una operación. De eso se trata”.

“Este es un problema global: los jóvenes están siendo influenciados por aquellos que son profesionales en radicalizar a nuestros niños y no voy a permitir que eso suceda como alcalde de la ciudad de Nueva York”, continuó el alcalde, quien además reveló que la Policía ingresó a Columbia una vez que la administración autorizó el ingreso de las fuerzas del orden para controlar a los agitadores externos.

Mayor Eric Adams, celebrating what he declares to be the phenomenal success of the NYPD raid on Columbia last night, gravely intones that there's a global movement "radicalizing our children," and he's "not going to allow that to happen" as the mayor of the City of New York pic.twitter.com/ddbsdN0DNf

— Michael Tracey (@mtracey) May 1, 2024