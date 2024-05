Enfrentamientos entre cientos de vándalos pro-Hamás y la policía en la UCLA al intentar desmantelar los campamentos

Tras una noche de tensión entre las fuerzas del orden y cientos de manifestantes pro-Hamás que desobedecieron las órdenes de retirarse del campus de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), más de 150 agentes de la Patrulla de Carreteras de California (CHP), que llegaron de madrugada como refuerzo, se enfrentaron a los cientos de "pacíficos" manifestantes que, a botellazos y lanzando objetos, trataron de impedir su acceso a los campamentos de activistas proterroristas. Las autoridades de Los Ángeles y de la universidad habían expresado su "simpatía" por los manifestantes y acusaron a "turbas externas" del ataque a "pacíficos estudiantes" de los enfrentamientos vividos durante el miércoles. Además, reclamaron a la policía que no "haga más daño" a los alumnos y personas congregadas ilegalmente en el recinto. Los enfrentamientos y detenciones volvieron a extenderse por todo el país.

El periodista Anthony Cabassa informó de que los agentes desplegados en el campus recibieron refuerzos (más de 150 oficiales de la Patrulla de Carreteras de California fuertemente equipados con material antidisturbios) que llegaron a la escena en autobuses sobre las 2.30 am (hora local). Las fuerzas del orden se enfrentaron a los manifestantes para abrirse paso y comenzaron a acercarse al campamento, retirando los bloqueos defensivos de los acampados. Los "pacíficos" participantes en las protestas arrojaron botellas y diversos objetos contra los oficiales mientras gritaban "¡No nos vamos! No nos asustáis".

BREAKING UCLA 🚨 : CHP Riot Police have made their way through protestors blockade, headed straight to encampment, clearing all debris along the way. Protestors warning encampment folk. pic.twitter.com/tFOAFEsbxc

Tras la denuncia de que la ausencia de la Policía propició enfrentamientos violentos entre manifestantes pro-Hamás y pro-Israel en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) durante la jornada del miércoles, las autoridades enviaron una nutrida dotación de agentes por la noche sin que su presencia haya servido para persuadir a los vándalos propalestinos de que levanten el campamento y abandonen el campus.

🚨 #BREAKING : The Los Angeles Police Department has just issued a citywide tactical alert for the UCLA campus. as Larger numbers of LAPD and other officers in riot gear are now arriving preparing for possible unrest tonight

Anteriormente, los manifestantes consiguieron impedir la entrada de un grupo de agentes antidisturbios a uno de los campamentos tras entrelazar los brazos y crear una barrera humana. Los policías finalmente desistieron y se dieron la vuelta, provocando cantos de alegría y victoria entre los congregados. La actuación de los oficiales propició críticas en las redes, que denuncian la "debilidad" exhibida por el cuerpo.

UCLA 🚨: As LAPD in Riot Gear approached an encampment entrance, protestors interlinked arms and sat down in hopes to stop police entering. Police were forced to do a 180 and left as protestors cheered the successful blockade. pic.twitter.com/eMALQkTlIf

Además de los cientos de manifestantes que ignoraron los avisos de autoridades y policía para abandonar el campus, un numeroso grupo está al borde de las barreras policiales que cierran el recinto para mostrar su apoyo a quienes permanecen dentro. Por el momento, los agentes desplegados, muchos de ellos equipados con material antidisturbios, no han permitido que puedan acceder para sumarse a la protesta.

Las autoridades de la ciudad y de la propia UCLA mostraron su "simpatía" con los manifestantes mientras que acusaron a grupos externos pro-Israel de provocar los enfrentamientos al atacar el "pacífico" campamento situado en el recinto universitario. Así lo expresó el canciller de la universidad, Gene Block en un comunicado en el que expresó su "más sincera simpatía a los heridos de anoche y a todos los que han sufrido daños o han temido por su seguridad en los últimos días. Nadie en esta universidad debería sufrir semejante violencia. Nuestro equipo de asuntos estudiantiles se ha puesto en contacto con las personas y grupos afectados para ofrecerles apoyo y conexiones con recursos sanitarios y de salud mental".

Block calificó como "inaceptable" el "ataque contra nuestros estudiantes, profesores y miembros de la comunidad" que obligó a la universidad a solicitar el apoyo de fuerzas de seguridad externa:

A última hora de la noche de ayer, un grupo de instigadores acudió al Royce Quad para atacar por la fuerza el campamento que se ha establecido allí para defender los derechos de los palestinos. Se desencadenó la violencia física, y nuestro campus solicitó el apoyo de las fuerzas de seguridad externas para ayudar a poner fin a este atroz asalto, sofocar los enfrentamientos y proteger a nuestra comunidad. Independientemente de lo que uno piense sobre el campamento, este ataque contra nuestros estudiantes, profesores y miembros de la comunidad fue totalmente inaceptable. Ha sacudido nuestro campus hasta la médula y, sumándose a otros incidentes abominables de los que hemos sido testigos y que han circulado por las redes sociales en los últimos días, ha dañado aún más la sensación de seguridad de nuestra comunidad.

Last night’s attack on our students, faculty and community members shook our campus to its core. Please read my message to the @UCLA community. https://t.co/jWfFWPFY3x

También el controlador de L.A, que se desplazó hasta el campus, pidió a la policía que "proteja a los estudiantes y no les haga más daño" mientras que los vándalos continúan atrincherados y preparándose para repeler a los agentes en el caso de que estos traten finalmente a expulsarlos por la fuerza.

We are at UCLA.

There is a large police presence from multiple law enforcement agencies after outside mobs attacked peaceful student protestors last night with no one protecting them.

Students now face police.

We urge UCLA & City leaders to protect students, not do more harm. pic.twitter.com/JsXEutAQvm

— LA City Controller Kenneth Mejia (@lacontroller) May 2, 2024