Elon Musk desafía al presidente de la Corte Suprema de Brasil en una cruzada por la libertad de expresión

Brasil se encuentra viviendo un momento de extrema tensión política, la cual explotó recientemente en las redes sociales y tuvo a Elon Musk como protagonista. Según el periodista Michael Shellenberger, se utilizó el aparato estatal y la Justicia para silenciar voces disidentes, imponer restricciones inconstitucionales a los usuarios de X y espiarlo ilegalmente.

Todos los cañones apuntan contra Lula da Silva (presidente de Brasil) y Alexandre de Moraes (presidente de la Corte Suprema) señalados por Shellenberger por supuestamente cometer "una violación escandalosa de la Constitución de Brasil y de la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas".

De acuerdo con las revelaciones del periodista, en lo que se bautizó como los ´Twitter Files de Brasil', la Justicia y demás organismos gubernamentales coaccionaron a los empleados de X entre 2020 y las elecciones presidenciales del 2022.

En concreto, el hilo mostró cómo la Justicia y el aparato estatal impusieron restricciones inconstitucionales contra los usuarios brasileños, concretamente contra aquellos que favorecían al expresidente Bolsonaro y que usaban una retórica del estilo, espiándolos ilegalmente a través de órdenes emitidas por jueces afines a la causa.

BRAZIL IS ON THE BRINK

I’m reporting to you from Brazil, where a dramatic series of events are underway.

At 5:52 pm Eastern Time, today, April 6, 2024, X corporation, formerly known as Twitter, announced that a Brazilian court had forced it to “block certain popular accounts in… pic.twitter.com/GjdAgmkCBo

— Michael Shellenberger (@shellenberger) April 7, 2024