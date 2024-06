“Eliminen el ICE”: cientos de migrantes hispanos protestan en NYC contra las restricciones de asilo de Biden

Múltiples reportes independientes publicados en redes sociales mostraron como cientos de inmigrantes hispanos en la ciudad de Nueva York se manifestaron en contra de la más reciente orden firmada por el presidente Joe Biden que restringe las solicitudes de asilo.

Al grito de “Biden, escucha, estamos en la lucha”, “Eliminen el ICE” y “Juntos somos más”, los manifestantes condenaron en el centro de Nueva York la medida migratoria del presidente demócrata que congelaría las solicitudes de asilo cuando el número medio de encuentros diarios alcance la cifra de 2.500 en los puntos de entrada.

Hundreds of migrants are marching through Midtown protesting the Biden administration targeting asylum seekers at the border. pic.twitter.com/XI5sTkLZpm

“Hace cuatro años, cuando se presentaba a la Presidencia, (Biden) dijo que iba a apoyar a la comunidad de inmigrantes”, dijo a CBS News New York la manifestante Diana Sánchez, quien cuestionó al presidente demócrata por firmar la orden ejecutiva.

Algunos reportes en X mostraron que los migrantes hispanos colmaron las calles del centro de Nueva York.

“Cientos de inmigrantes marchan por las calles de Nueva York, bloqueando el tráfico y exigiendo la abolición del ICE”, informó el reportero Wid Lyman.

Hundreds of migrants are marching in the streets of NYC - blocking traffic and demanding to abolish ICE

En otro vídeo, ampliamente difundido en X, se pudo ver a un ciudadano neoyorquino reclamándole a los manifestantes por bloquear el tráfico.

BREAKING: Citizens of New York are FURIOUS at the illegal migrants who are currently blocking traffic in Time Square for their protest calling to end ICE and all border law enforcement

"Move it, get out of this way"

📷📃@ImMeme0 pic.twitter.com/fWxvaGdV1R

— George (@BehizyTweets) June 7, 2024