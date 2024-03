El youtuber 'Arab' es secuestrado en Haití mientras se dirigía a entrevistar a Jimmy 'Barbecue' Cherizier

Intenté mantenerlo en privado durante dos semanas, pero ahora se está difundiendo por todas partes (...) Sí, Arab ha sido secuestrado en Haití y estamos trabajando para sacarlo (...) saldrá pronto.

Tried keeping it private for 2 weeks, but it’s getting out everywhere now, Yes Arab has been kidnapped in Haiti and we’re working on getting him out. Love yall he’ll be out soon ❤️

Otro youtuber, llamado Lord Miles, publicó en X una captura de pantalla de sus mensajes hablando con Maalouf mediante el teléfono de sus secuestradores:

El famoso Youtuber @YourFellowArab ha sido secuestrado en Haití por la banda 400 Mawozo 24 horas después de entrar en el país (...) He hablado con Arab a través del teléfono de los secuestradores. Esto es lo que sabemos

The famous Youtuber @YourFellowArab has been kidnapped in Haiti by the natorious 400 Mawozo gang 24 hours after entering the country.

I have spoken to Arab through the kidnappers phone. This is what we know pic.twitter.com/Gg3EacMSut

