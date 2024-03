El papa Francisco sugiere que Ucrania debería rendirse ante Putin

Días después de un nuevo aniversario de la guerra entre Rusia y Ucrania, el papa Francisco se refirió al conflicto entre ambos países y habló sobre la posibilidad de negociar un acuerdo de paz. En concreto, pareció sugerir que el país gobernado por Volodomir Zelensky debería izar la "bandera blanca" para tener una posición más "fuerte a la hora de negociar".

La cabeza de la Iglesia Católica habló en medios de comunicación suizos y se expresó sobre el futuro del conflicto geopolítico que sigue inquietando a Europa. La entrevista se transmitirá el 20 de marzo pero algunos comentarios comenzaron a trascender antes de la fecha estipulada.

Comenzó pidiendo la participación de un tercer actor, que pueda ponerse en el hombre las negociaciones entre Vladimir Putin y Zelensky. "Necesitamos negociar a tiempo, buscar algún país que actúe como mediador", indicó.

The Pope says Ukraine should have the courage to raise a white flag and negotiate an end to the war.

"The word negotiate is a courageous word. When you see that you are defeated, that things are not going well, you have to have the courage to negotiate.”

