El DHS había advertido que los servicios de emergencia estaban en el punto de mira de ciberataques días antes de los cortes

Un informe -realizado el 10 de abril- del Departamento de Seguridad Nacional había advertido de que los servicios de emergencia, como el 911, son un objetivo probable para los ciberataques. La alerta se conoció justamente un día después de que el servicio para las llamadas de emergencia sufriera una interrupción en varios estados.

Currently, mysterious widespread outages are occurring across the nation, including the whole state of South Dakota and Nebraska, parts of Nevada,… pic.twitter.com/UdDjYDPYAB

🚨 #BREAKING : There’s a Major 911 outages hitting the entire state of South Dakota and becoming nationwide

En ese sentido, el informe compilado por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y obtenido por ABC News, resaltó las preocupaciones de las autoridades de que el Sector de Servicios de Emergencia pueda ser atacado y se roben datos confidenciales, lo que a su vez obstaculiza los servicios médicos y policiales.

"La explotación cibercriminal de datos robados durante ataques de ransomware -un tipo de malware que bloquea los datos o el dispositivo de una víctima y amenaza para mantenerlo bloqueado- contra el Sector de Servicios de Emergencia (ESS) probablemente represente una amenaza criminal persistente debido a la exposición y disponibilidad de la información personal de las víctimas", según el boletín.

De igual manera, el análisis del DHS resaltó que los ataques de ransomware han afectado las redes del Departamento de Policía y las operaciones del centro de llamadas del 911 en otras ocasiones. Según explica el informe, algunos consiguieron dejar fuera de servicio a los servicios de despacho asistidos por computadora u obligaron a los servicios de emergencia a volver a la oficina para continuar con sus operaciones.

"Mientras que antes se consideraba que los ciberataques eran una cuestión tecnológica, hoy se consideran una amenaza a las operaciones mismas de las fuerzas del orden y otras agencias de seguridad pública", dijo John Cohen, ex jefe de inteligencia del Departamento de Seguridad Nacional y que ahora es colaborador de ABC News.

Además, el informe resaltó que es necesario modernizar muchos de los equipos de los servicios de emergencia. "El nuevo análisis federal destaca un momento ya volátil en Estados Unidos, en el que las tensiones partidistas aumentan antes de una elección presidencial de alto riesgo, se libran múltiples guerras en el extranjero y la violencia política ya ha estallado en el extranjero", reseñó ABC News.

Este jueves, los servicios de emergencia de varios estados informaron de que sus operaciones se vieron interrumpidas. Hasta el momento no se ha detallado sobre lo que generó el corte.

"SERVICIOS 911 CAÍDOS EN TODO EL ESTADO: La Radio Estatal de Dakota del Sur nos ha informado que los servicios 911 están actualmente inactivos en todo el estado. Los residentes de Rapid City o el condado de Pennington pueden llamar al 605-394-4131 o al 605-394-2151 para comunicarse con el despacho y solicitar ayuda de los socorristas", informó el Departamento de Policía de Rapid City.

911 SERVICES DOWN STATEWIDE: South Dakota State Radio has advised us that 911 services are currently down statewide. For residents of Rapid City or Pennington County, 605-394-4131 or 605-394-2151 can be used to contact dispatch for assistance from first responders.

Similar fue el mensaje de las autoridades en Nevada. "URGENTE: Sur de Nevada: hay una interrupción del 911 que afecta su capacidad para comunicarse con los servicios de emergencia en el sur de Nevada en este momento", escribió la Policía del estado.

Entre tanto, Texas y Nebraska también se vieron afectados por la situación.

URGENT: Southern Nevada - there is a 911 outage impacting your ability to contact Emergency Services in Southern Nevada right now.

To contact the Nevada Highway Patrol Dispatch, call *NHP or 775 687 0400.

— Nevada State Police (@NVStatePolice) April 18, 2024