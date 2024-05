El director ejecutivo de Hims & Hers, Andrew Dudum, se vio obligado a retractarse de sus palabras de apoyo a los vándalos anti-Israel que protestan en los campus universitarios tras ver cómo el valor de las acciones de la compañía se desplomó en los últimos días. Llegó a calificar de "coraje moral" las actuaciones de los manifestantes, que llegaron a utilizar la violencia contra las autoridades, y a ofrecerles "deseosamente" empleo.

Dudum utilizó su perfil en redes sociales para retirar sus palabras, sobre las que dijo que fueron malinterpretadas "por algunos", y para asegurar que "ni aprueba ni apoya" los actos violentos y de antisemitismo que se están produciendo en las universidades:

Me gustaría aclarar algunas cosas porque mis palabras han sido malinterpretadas por algunos. Yo, de ninguna manera, apruebo ni apoyo actos o amenazas de violencia, antisemitismo o intimidación y no hay absolutamente ninguna justificación para la violencia en nuestros campus. Todos los estudiantes merecen sentirse seguros sin miedo a sufrir daños o a ser atacados por ser quienes son. Me entristece profundamente que mi apoyo a la protesta pacífica haya sido interpretado por algunos como un fomento de la violencia, la intimidación o el fanatismo de cualquier tipo.

I, in no way condone nor support acts or threats of violence, antisemitism, or intimidation and there is absolutely no justification for violence on our campuses. Every student deserves to feel safe without fear of harm or being targeted for who they are. I am deeply saddened…

