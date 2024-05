EEUU promete que se opondrá categóricamente a la adhesión de Palestina a la ONU en el Consejo de Seguridad

El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood, prometió este viernes que el país se opondrá de forma categórica a cualquier resolución que busque conceder a los palestinos la condición de miembros de pleno derecho de las Naciones Unidas.

“Nuestro voto no refleja oposición a la condición de Estado de Palestina”, dijo Wood tras una polémica votación en la Asamblea General de Emergencia de la ONU donde la gran mayoría de los miembros aprobó recomendar la adhesión de Palestina a la organización y su reconocimiento.

La votación se decantó con 143 votos a favor, 9 en contra y 25 abstenciones y tiene un carácter de apoyo, lo que no convierte a Palestina en un estado miembro de Naciones Unidas.

“Hemos dejado muy claro que la apoyamos y que queremos que avance de forma significativa: por el contrario, es un reconocimiento de que la estadidad sólo vendrá de un proceso que implique negociaciones directas entre las partes”, añadió Wood, quien básicamente prometió que Estados Unidos rechazaría la resolución de recomendación de adhesión en el Consejo de Seguridad.

“Esta resolución no resuelve las preocupaciones sobre la solicitud de adhesión palestina planteadas en abril en el Consejo de Seguridad a través del proceso del comité de admisiones”, afirmó Wood. “Si el Consejo de Seguridad retoma la solicitud de adhesión palestina como resultado de esta resolución, habrá un resultado similar”.

La resolución fue presentada por Emiratos Árabes Unidos y recibió el apoyo de países como: Bolivia, Brasil, Chile, China, Colombia, Cuba, Egipto, España, Francia, Grecia, Guatemala, Honduras, India, Irán, Irlanda, Japón, México, Nicaragua, Omán, Panamá, Perú, Portugal, Qatar, Rusia, Arabia Saudita, Sudáfrica, Siria, Uruguay, Yemen y Venezuela.

Estados Unidos, Argentina, Hungría, Chequia, Israel, Papúa Nueva Guinea, Micronesia, Nauru y Palau votaron en contra. Mientras tanto, Reino Unido, Alemania, Italia, Austria, Canadá o Suecia son algunos de los 25 países que se abstuvieron.

La Misión de Estados Unidos ante la ONU se pronunció tras la votación en X (Twitter).

“Una solución negociada de dos Estados sigue siendo el mejor camino hacia una paz duradera en la que israelíes y palestinos puedan vivir uno al lado del otro con las mismas medidas de seguridad, libertad y dignidad”, escribió la delegación estadounidense. “Medidas unilaterales como la resolución de la AGNU sobre el ingreso de Palestina en la ONU adoptada hoy no harán avanzar este objetivo”.

