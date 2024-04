Denver retira fondos de la Policía y de los Bomberos para beneficiar a migrantes ilegales

Denver, conocida por su estatus de "ciudad santuario", anunció que reducirá significativamente los fondos del Departamento de Policía y del Departamento de Bomberos para financiar a los inmigrantes ilegales.

La ciudad gobernada por demócratas explicó que tiene intenciones de asignar 89,9 millones de dólares en servicios para los extranjeros. Esta financiación provendrá en parte de la reducción de aproximadamente 45 millones de dólares en programas y servicios públicos existentes, lo que incluirá un recorte de 8,4 millones de dólares al presupuesto operativo total del Departamento de Policía, lo que representa aproximadamente el 1.9% de su presupuesto operativo total. El Departamento de Bomberos de Denver también sufrirá una importante reducción de 2,5 millones de dólares, equivalente aproximadamente al 0.8% de sus costos operativos totales.

Según el alcalde Mike Johnston esta es la mejor manera de seguir ayudando a los recién llegados sin realizar peores recortes presupuestarios a los servicios de la ciudad.

“Muchas veces nos dijeron que no podíamos ser compasivos y al mismo tiempo ser fiscalmente responsables. Hoy es una prueba de que nuestros desafíos más difíciles aún tienen solución y que juntos somos quienes los resolveremos”, expresó.

Sin embargo, la redistribución de fondos también afectará a otros departamentos municipales. El Departamento de Transporte e Infraestructura verá reducido su presupuesto en un 3.8%, mientras que el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente sufrirá una disminución del 1.9%, entre otros ajustes presupuestarios.

Today, we shared a new budget and a more sustainable newcomer program.

Proud of our city for welcoming those most in need. Proud of our city teams who found ways to minimize budget without major impacts.

More on this announcement: https://t.co/ULGYHfPJFn pic.twitter.com/AErsLXhvTr

— Mayor Mike Johnston (@MikeJohnstonCO) April 11, 2024