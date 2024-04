Continúa la guerra entre Elon Musk y la Justicia de Brasil: el magnate denunció que podrían arrestar a los empleados de X

Elon Musk se encuentra liderando una cruzada a favor de la libertad de expresión contra la Justicia brasileña, que lo acusa de "obstrucción a la justicia, pertenencia a una organización criminal e incitación al crimen". En este contexto, el dueño de X denunció públicamente sus empleados en Brasil fueron amenazados con ser arrestados.

El magnate sudafricano apuntó primero contra Alexandre de Moraes, miembro del Tribunal Supremo de Brasil, para luego responderle en X al político local Nikolas Ferreira.

"Tenemos que llevar a nuestros empleados en Brasil a un lugar seguro o de lo contrario no en una posición de responsabilidad, entonces vamos a hacer un volcado de datos completo. Se les ha dicho que serán arrestados", sumó el lunes.

We need to get our employees in Brazil to a safe place or otherwise not in a position of responsibility, then we will do a full data dump

En cuanto a de Moraes, quien fuera nominado al máximo tribunal de su país por el expresidente Michel Temer, Musk escribió lo siguiente: "¿Cómo llegó Alexandre de Moraes a ser dictador de Brasil? Tiene a Lula (presidente de Brasil) atado de pies y manos".

Los comentarios del magnate llegan un día después de que la Justicia brasileña obligara a X a bloquear cuentas populares en el país sudamericano. "Próximamente, X publicará todo lo exigido por Alexandre Moraes y cómo esas solicitudes violan la ley brasileña. Este juez ha traicionado descarada y repetidamente la constitución y al pueblo de Brasil. Debería dimitir o ser acusado. Vergüenza, Alexandre, vergüenza", expresó Musk al respecto el pasado domingo.

How did @Alexandre de Moraes become the dictator of Brazil? He has Lula on a leash 😂

Ante el no de Musk a Moraes, se abrió una investigación en contra del sudafricano por supuestamente respaldar organizaciones criminales acusadas de esparcir desinformación como justificación para cerrar sus perfiles en X.

"La conducta de X constituye, en teoría, no sólo un abuso de poder económico, al tratar de impactar ilegalmente en la opinión pública, sino también una flagrante inducción e instigación al mantenimiento de diversas conductas delictivas practicadas por las milicias digitales investigadas, agravando los riesgos para la seguridad de los miembros del Tribunal Supremo -como es fácilmente apreciable en los diversos mensajes con contenido de odio realizados en apoyo de los colgados por Elon Musk- y para el propio Estado democrático de Derecho", se lee en la investigación del Tribunal Suprema.

A su vez, X fue advertido de que la Justicia le impondrá una multa de 20.000 dólares diarios por cada perfil restablecido.

El periodista Michael Shellenberger fue el encargado de revelar un entramado entre el aparato estatal y la Justicia brasileña para silenciar voces disidentes, imponer restricciones inconstitucionales a los usuarios de X y espiarlo ilegalmente.

De acuerdo con Shallenberger, Moraes violó la Constitución de Brasil al exigirle a la empresa, que ese entonces era Twitter, que revelara información privada de ciertos usuarios de la red social que utilizaban hashtags considerados "inapropiados" por el magistrado. A su vez, Moraes "censuró, por iniciativa propia y sin ningún respeto al debido proceso, publicaciones en Twitter de parlamentarios del Congreso brasileño".

BRAZIL IS ON THE BRINK

I’m reporting to you from Brazil, where a dramatic series of events are underway.

At 5:52 pm Eastern Time, today, April 6, 2024, X corporation, formerly known as Twitter, announced that a Brazilian court had forced it to “block certain popular accounts in… pic.twitter.com/GjdAgmkCBo

— Michael Shellenberger (@shellenberger) April 7, 2024