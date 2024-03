Chuck Schumer pide la destitución de Netanyahu para lograr la paz entre israelíes y palestinos

Chuck Schumer, líder de la mayoría en el Senado, pidió la destitución de Benjamin Netanyahu por "haber perdido el rumbo" y que Israel cuente con un nuevo primer ministro que esté enfocado en pacificar el conflicto entre los israelíes y los palestinos con la creación de dos Estados, un argumento que comparte la mayoría de sus compañeros demócratas.

"Como partidario de Israel de toda la vida, lo tengo claro: la coalición de Netanyahu ya no se ajusta a las necesidades de Israel después del 7 de octubre. El mundo ha cambiado radicalmente desde entonces, y el pueblo israelí está siendo ahogado en estos momentos por una visión de gobierno anclada en el pasado", dijo Schumer desde la tribuna del Senado.

As a lifelong supporter of Israel, it has become clear to me:

The Netanyahu coalition no longer fits the needs of Israel after October 7.

The world has changed radically since then, and the Israeli people are being stifled right now by a governing vision stuck in the past. pic.twitter.com/jvjm6o0JPA

— Chuck Schumer (@SenSchumer) March 14, 2024