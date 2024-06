California declara la guerra a la familia

El Partido Demócrata de California ha declarado la guerra a la familia en el Estado Dorado. Aprovechando la holgada mayoría de la que disponen en ambas cámaras, los legisladores del partido azul están tramitando y aprobando leyes que atacan frontalmente a los derechos de los padres para imponer la agenda LGTBQ mientras tratan de socavar las bases de la célula básica de la sociedad.

🚨🚨🚨 #AB1955 "The state does not own our children. They have no business getting between parents and children, especially on something as potentially damaging as this…there is a political agenda that underpins what's happening here."

- Assemblyman @JimPatterson559

Thank…

"Si quieren a sus hijos, tienen que huir de California"

A lo largo de los últimos meses, y en muchas ocasiones capitaneados por el senador estatal Scott Wiener, el enemigo número uno de los padres, han visto la luz normas que ponen en riesgo la tutela de los padres si no reafirman el "sexo sentido" de sus hijos, siendo esto considerado "maltrato infantil". La situación ha llevado incluso a legisladores republicanos, como el senador estatal republicano Scott Wilk a anunciar que dejarán el Estado Dorado al término de la legislatura y lanzar un dramático aviso: "Si quieren a sus hijos, tienen que huir de California. Tienen que huir".

En el pasado, cuando hemos tenido estos debates y he visto cómo se atrofiaban los derechos de los padres, he animado a la gente a seguir luchando. He cambiado de opinión al respecto. Si quieren a sus hijos, tienen que huir de California. Tienen que huir. Nací y crecí en este estado. Me encanta este estado, pero no voy a quedarme en él. Es demasiado opresivo y creo en la libertad, así que me mudaré a Estados Unidos cuando deje la legislatura.

Más presión contra las familias

Sin embargo, la presión sobre los padres, lejos de disminuir, ha continuado aumentando. El Consejo de la Familia, una organización conservadora, ha denunciado que el propio Wiener y sus compañeros de bancada han introducido proyectos de ley que asfixiarán aún más a los padres que pretenden seguir combatiendo por sus hijos en California. Es el caso de la Enmienda Constitucional 5 de la Asamblea (ACA 5), que pretende establecer que "el derecho a casarse es un derecho fundamental", lo que podría provocar efectos no deseados como las uniones infantiles o legalizar las uniones de adultos con menores o incluso matrimonios múltiples.

No es la única. Tras los movimientos de varios distritos escolares para obligar a los centros y profesores a informar a los padres si los hijos expresan inquietudes sobre su identidad sexual, la AB1955 -que ya ha sido aprobaba por el Senado y está a falta de una última votación en la Asamblea- prohibirá que se informe a los padres a la vez que refuerza el que colegios y maestros organicen charlas y encuentros sobre sexualidad, transexualidad...

🚨 #AB1955 passed the Senate Floor on a party line vote. This bill directly attacks parents rights. We expect it to be heard in the Assembly Education Committee then eventually the Assembly Floor.

"Los niños son nuestros"

Y es que Wiener dejó claro cuál es el objetivo final de los legisladores demócratas: los niños. Durante el pregón del mes del Orgullo en San Francisco, el senador declaró contundente: "Los niños son nuestros" y cargó contra los padres: "Introdujimos la legislación (AB1955) para prohibir estas políticas de salidas forzadas que algunos consejos escolares están empezando a adoptar...mientras luchamos contra toda la gente repugnante que hay ahí fuera que está intentando hacernos daño y vamos a vencerles y vamos a ganar. Siempre estamos ahí para estos niños. Estos son nuestros niños".