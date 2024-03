Boston: los activistas piden 15.000 millones a las "iglesias blancas" para financiar las reparaciones a la comunidad negra

Los activistas por las reparaciones a la comunidad afroamericana en Boston pidieron recientemente que las "iglesias blancas" participen en el pago de indemnizaciones a la comunidad por los años de la esclavitud. Es algo que los portavoces de este movimiento subrayaron tras su último encuentro.

El pasado sábado, un grupo de clérigos cristianos de diferentes congregaciones de Boston se reunieron para pedir a las "iglesias blancas" de Boston que respalden las reparaciones por la trata transatlántica de esclavos y presten apoyo financiero al esfuerzo invirtiendo en la comunidad negra de la ciudad. La reunión fue organizada por la Comisión de Reparaciones Populares de Boston, un grupo civil que presiona al Ayuntamiento de la ciudad para que se realicen iniciativas en reparación para la comunidad afroamericana.

"We call on the white churches in Boston, to join us in supporting a black reparations movement."

Racial justice leaders are demanding support from white churches and $15 billion from the city of Boston.

— Daily Wire (@realDailyWire) March 25, 2024