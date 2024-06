Borrell no elogia a Israel por el heroico rescate de cuatro rehenes, en cambio habla de “otra masacre de gazatíes”

Este sábado, el alto representante para Política Exterior de la Unión Europea (UE), Josep Borrell, optó por no aplaudir el heroico rescate realizado por las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de varios rehenes capturados por Hamás el 7 de octubre; en su lugar, habló de "otra masacre de gazatíes".

En un mensaje publicado en sus redes sociales, Borrell evitó elogiar la operación que en un esfuerzo conjunto con el Shin Bet y la unidad nacional antiterrorista Yamam de la policía fronteriza, permitió liberar a Noa Argamani (25), Almog Meir Jan (21), Andrey Kozlov (27) y Shlomi Ziv (40) de las manos del grupo terrorista. Si bien dijo compartir "el alivio" de las familias de las personas rescatadas y pidió la liberación del resto de los rehenes que se mantienen cautivos por Hamás, poco después compartió un mensaje condenando los informes "sobre otra masacre de civiles".

“Los informes procedentes de Gaza sobre otra masacre de civiles son espantosos. Condenamos esto en los términos más enérgicos. El baño de sangre debe terminar de inmediato”, manifestó.

Reports from Gaza of another massacre of civilians are appalling. We condemn this in the strongest terms.

The bloodbath must end immediately.@POTUS 3-stage plan is the way forward for an enduring ceasefire and to end the killing.

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 8, 2024