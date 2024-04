Biden se reúne con el primer ministro iraquí en medio de las crecientes tensiones en el Medio Oriente

El presidente Joe Biden recibió este lunes al primer ministro iraquí, Mohammed Shia al-Sudani, en medio de crecientes tensiones en la región del Medio Oriente, exacerbadas no solo por la guerra en Gaza, sino también por el reciente ataque de Irán contra Israel.

La visita del primer ministro iraquí a Washington estaba programada antes de los últimos sucesos del fin de semana y tenía como objetivo discutir principalmente las relaciones entre Estados Unidos e Irak. Sin embargo, los recientes ataques iraníes, algunos de los cuales fueron lanzados desde Irak (por grupos respaldados por Irán), se convirtieron en un tema adicional de la reunión.

Al inicio del encuentro en la Oficina Oval, Biden reiteró el compromiso de Estados Unidos con la seguridad de Israel, describiendo la asociación entre ambos países como fundamental para la región y el mundo.

"Estados Unidos está comprometido con la seguridad de Israel (…) La asociación entre Irak y Estados Unidos es fundamental. Hemos visto durante la última década cómo nuestras tropas han servido juntas para ayudar a derrotar a ISIS, y también lo hemos visto en nuestro Acuerdo Marco Estratégico”, expresó Biden.

Por su parte, el primer ministro iraquí señaló la delicadeza del momento debido al ataque del sábado y a la guerra de Israel contra Hamás, instando a detener la expansión del conflicto. “Alentamos a todos a moderar y proteger la seguridad de la región”, expresó.

De acuerdo con los reportes, las conversaciones entre Biden y al-Sudani no solo abordaron los conflictos que enfrenta la región, sino también sobre asuntos económicos, comerciales y energéticos.

“La conversación abarcó desde la estabilidad regional y la ampliación de oportunidades para las familias iraquíes hasta el refuerzo de la soberanía y la seguridad de Irak”, afirmó el propio Joe Biden a través de un comunicado publicado en las redes sociales.

