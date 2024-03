Atentado en Moscú: Putin asegura que cuatro terroristas fueron detenidos cuando "viajaban hacia Ucrania"

Las autoridades rusas anunciaron este sábado que habían capturado a once sospechosos del atentado cometido el viernes en una sala de conciertos de Moscú, que dejó al menos 115 muertos y cientos de heridos. Cuatro de los detenidos habrían estado "directamente implicados" en el ataque. Así lo informaron los servicios de seguridad al presidente Vladimir Putin, según un comunicado oficial recogido por AFP.

Putin replicó esta versión durante un discurso televisado y prometió "castigar" a quienes hayan estado involucrados en el "salvaje atentado terrorista":

Han sido detenidos los cuatro autores del acto terrorista en el que murieron personas tiroteadas. Viajaban hacia Ucrania ... Identificaremos y castigaremos a todos los que estuvieron detrás de los terroristas, que prepararon el atentado.

El Comité de Investigación ruso aseguró en su canal oficial de Telegram que los arrestos se produjeron en la región de Bryansk, "cerca de la frontera con Ucrania". El Servicio Federal de Seguridad (FSB) sostuvo que los atacantes pretendían cruzar la frontera, y que incluso tenían contactos ucranianos, de acuerdo con declaraciones recogidas por la agencia oficial TASS.

A pesar de que estas declaraciones oficiales apuntan contra Kiev, el Estado Islámico (ISIS) se atribuyó la autoría de los tiros y el incendio en el Crocus City Hall pocas horas después de que se produjesen. A través de sus redes sociales, el grupo yihadista aseguró que algunos de sus miembros habían atacado "una gran reunión... en las afueras de Moscú, la capital rusa". También afirmaron que los terroristas se habían "replegado a sus bases de manera segura".

Mientras Putin se dirigía a la población, ISIS volvió a atribuirse el ataque. En otro comunicado, recogido por AFP, aseguró que habían sido cuatro de sus combatientes, armados con "ametralladoras, una pistola, cuchillos y bombas incendiarias". Añadió también que era parte de "la guerra" contra "los países que combaten al islam".

No sería la primera vez que ISIS ataca objetivos en suelo ruso.

Estados Unidos había alertado sobre un posible atentado extremista. A principios de mes, la embajada norteamericana en Rusia dijo estar estudiando información sobre planes "inminentes de atentar contra grandes concentraciones en Moscú, incluso conciertos" y pidió a los ciudadanos americanos que eviten las grandes multitudes. Los diplomáticos aseguran que compartieron aquella información con sus pares rusos:

Mykhailo Podolyak, asesor del presidente ucraniano Volodímir Zelenski, salió a refutar la versión del "rastro ucraniano". Además de señalar irregularidades en el aparato de seguridad que permitió que "un grupo de hombres armados" pasara inadvertido por una zona concurrida, aseguró que las pruebas, como los testimonios en primera persona, "claramente" describen a los atacantes como "radicales islámicos".

Sobre las afirmaciones de que los terroristas pretendían cruzar la frontera hacia Ucrania, apuntó que el área es una zona de combate, por lo que está "saturada" de fuerzas de seguridad rusas. Por tanto, arriesgar un escape por allí no tendría sentido. "La conclusión es obvia: cualquier intento de conectar a Ucrania con el ataque terrorista es absolutamente insostenible", sentenció Podolyak.

El problema entre ambos países, aseguró, se solucionaría en el frente de batalla.

Ukraine certainly has nothing to do with the shooting/explosions in the Crocus City Hall (Moscow Region, Russia). It makes no sense whatsoever.

First of all, Ukraine has been fighting with the Russian army for more than two years. And everything in this war will be decided only…

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 22, 2024