Antisemitismo de élite: las protestas contra Israel se extienden por las universidades de todo el país

Las protestas de estudiantes universitarios contra Israel se han extendido a más de 20 campus a lo largo del país. Cientos de manifestantes han sido detenidos por la policía en California, Texas y Boston mientras la autoridades universitarias tratan de frenar el contagio y que los alumnos en las acampadas cejen en sus protestas. En Columbia, a pesar de que los responsables anunciaron un acuerdo para que los estudiantes desmontaran las tiendas, las manifestaciones continuaron y uno de los jefes de la Policía de Nueva York y varios agentes fueron obligados a refugiarse en el Centro Católico de la Universidad acosados por los estudiantes -"pacíficos", según varios legisladores radicales demócratas- tras la detención de una manifestante.

NYPD Assistant Chief James Mccarthy and a few officers are chased by protestors after making an arrest at NYU last night. Mccarthy is seen attempting to get inside the NYU Catholic Center, but couldn't open the door. He eventually finds an unlocked door around the corner.… pic.twitter.com/WVVriOBbMP — Peter H (@peterhvideo) April 24, 2024

93 detenidos en la Universidad del Sur de California

La policía detuvo a 93 manifestantes en la Universidad del Sur de California que ignoraron las advertencias de los agentes para que se dispersaran. Las autoridades del centro denunciaron que se produjeron actos de vandalismo y confrontaciones, por lo que el campus permanece cerrado. Tan sólo las personas con un documento identificador pueden acceder a las instalaciones mientras que la policía de LA realiza patrullas por las instalaciones. En un comunicado, el Departamento de Seguridad de la Universidad aseguró que las protestas habían terminado.

UPDATE: 93 arrests for 602 (O) PC No reports of any injuries Patrols will remain in the area through tomorrow https://t.co/5TbbndeS6m — LAPD HQ (@LAPDHQ) April 25, 2024

Abbott: "El antisemitismo no será tolerado en Texas. Punto"

Otro de los puntos calientes de la jornada estuvo en la Universidad de Texas, en Austin. Allí, al Gobernador Greg Abott no le tembló el pulso para enviar a un equipo a detener y dispersar a los manifestantes con un mensaje contundente: "El antisemitismo no será tolerado en Texas. Punto. Los estudiantes que se unan a protestas llenas de odio y antisemitismo en cualquier colegio o universidad pública de Texas deben ser expulsados".

Arrests being made right now & will continue until the crowd disperses. These protesters belong in jail. Antisemitism will not be tolerated in Texas. Period. Students joining in hate-filled, antisemitic protests at any public college or university in Texas should be expelled. https://t.co/XhLlQdvUl0 — Greg Abbott (@GregAbbott_TX) April 24, 2024

Acoso a la Policía en NY

Ni las negociaciones entre las autoridades de Columbia y los estudiantes ni la visita del speaker de la Cámara de Representantes Mike Johnson sirvieron en la práctica para rebajar la tensión. A pesar de que la Universidad anunció un acuerdo y el compromiso de los estudiantes de que comenzarían a desmantelar las tiendas, por la noche se vivieron nuevos enfrentamientos con la Policía, llegando incluso a obligar al subjefe del Departamento, James McCarthy y a varios agentes a refugiarse en el Centro Católico de la Universidad de NY entre gritos de "p....s fascistas" y empujones tras la detención de una manifestante.

Today, I saw firsthand the radical mob Columbia has allowed to run amok on campus, spouting antisemitism and threatening Jewish students. If universities don’t get it under control, it will escalate. Taxpayer dollars should not be going to institutions that allow this chaos. pic.twitter.com/drFd8WCuqJ — Speaker Mike Johnson (@SpeakerJohnson) April 25, 2024

108 manifestantes arrestados en Emerson (Boston)

También se produjeron detenciones masivas en la Universidad de Emerson, en Boston. Allí, la policía de esta ciudad anunció que 108 manifestantes habían sido detenidos. En un comunicado, subrayaron que ninguno de los estudiantes resultó herido en los enfrentamientos, aunque sí cuatro oficiales, cuya vida no corre peligro.

Pro terxorist student protests at US universities spreading to MIT, Emerson and TUFF Students at MIT, Emerson, and Tufts University have set up encampments in solidarity with Columbia University's Gaza Solidarity Encampment.

"We've shown our administrators the power that we… pic.twitter.com/ynRdcqC6vv — Brian BJ (@iamBrianBJ) April 22, 2024

Las protestas se extienden a Canadá

Las protestas estudiantiles se extendieron a 20 universidades por el momento, aunque hay llamamientos para que se convoquen concentraciones de solidaridad en todos los centros nacionales. Los alumnos de Emerson y la Universidad del Sur de California fueron los primeros en sumarse a las protestas de Columbia. Posteriormente, comenzaron a montarse campamentos en Yale, en Connecticut; la Universidad de California, en Berkeley; Princeton, en Nueva Jersey y la Universidad de Texas, en Austin. Las revueltas superaron las fronteras nacionales y se informó de acampadas en la Universidad de Alberta, en Edmonton (Canadá).