La Administración Biden actualiza el Título IX

La Administración Biden actualizó este viernes el Título IX. El nuevo reglamento impediría a las escuelas discriminar a los estudiantes transgénero y también modificó la forma de actuar que deberán llevar a cabo las instituciones educativas cuando algún alumno asegure haber sufrido algún acoso o agresión sexual en el recinto escolar.

De esta forma, la nueva normativa asegura que se considerara discriminación sexual también a la basada en la identidad de género y la orientación sexual, tal y como explicó el secretario de Educación, Miguel Cardona, durante una conferencia telefónica que recogió el Washington Post: "Nadie debería sufrir acoso o discriminación sólo por ser quién es o a quién ama. Lamentablemente esto sucede con demasiada frecuencia", aseguró Cardona.

Entre las nuevas reglas se encontraría permitir a los estudiantes utilizar baños y vestuarios que se correspondan con el género con el que se identifican y no, como hasta entonces, con el sexo biológico identificado al nacer. También obligará a las escuelas a dirigirse a los alumnos con el pronombre correspondiente a su identidad de género.

El nuevo reglamento también incluye una serie de normas para que las escuelas apliquen con el objetivo de prohibir la discriminación basada en una situación de embarazo, incluyendo también el parto, el aborto y la lactancia. Así, las instituciones educativas que tengan a alguna alumna embarazada deberán permitirla asistir a citas médicas durante la jornada estudiantil y también proporcionar salas limpias y privadas para amamantar a sus bebés o sacarse leche en caso de ser necesario.

Sin embargo, el Gobierno no decretó nada sobre la cuestión más polémica de la normativa: permitir a los hombres trans participar en competiciones deportivas femeninas. Considerado el punto más controvertido de la actualización del Título IX, una ley de 1972 que se creó con el objetivo de evitar la discriminación sexual en las escuelas, la Administración Biden aseguró que necesitaba más tiempo para decidir que hacer con este punto.

Lo que sí asegura es que el sexo se determinará por la identidad sexual de cada persona. Algo con lo que no estuvo de acuerdo la deportista Riley Gaines, una de las grandes críticas de que se actualice el Título IX que no dudó en acudir a sus redes sociales para mostrar su descontento con la nueva normativa:

La Administración Biden acaba de abolir oficialmente el Título IX tal y como lo conocíamos. Ahora, sexo = identidad de género. En pocas palabras, la nueva reescritura significa: los hombres pueden tomar becas académicas y deportivas de las mujeres; los hombres tendrán pleno acceso a los baños, vestuarios, etc.; los hombres podrán alojarse en dormitorios con mujeres; y, los estudiantes y el profesorado DEBEN obligarles a hablar exigiendo el uso de los pronombres preferidos. Si se ignoran o incluso se cuestionan las directrices anteriores, se te puede acusar de acoso.

The Biden Admin has just officially abolished Title IX as we knew it. Now, sex = gender identity.

In a nutshell, the new rewrite means:

- men can take academic AND athletic scholarships from women

- men will have FULL access to bathrooms, locker rooms, etc

- men could be… pic.twitter.com/JfQVI9Yfph

— Riley Gaines (@Riley_Gaines_) April 19, 2024