Zelensky: era "totalmente predecible" que Putin iba a aprovechar el atentado para culpar a Ucrania

El presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky dijo este sábado que su homólogo ruso, Vladimir Putin, está aprovechando el atentado en la sala Crocus City Hall, en las afueras de Moscú, para culpar a Ucrania del ataque.

Según Zelensky, era “totalmente predecible” que, después de 24 horas en silencio, Putin iba a vincular a Ucrania con el cruento atentado que dejó al menos 133 víctimas.

"Lo que ocurrió ayer en Moscú es obvio: Putin y el resto de esa escoria sólo intentan culpar a otra persona", dijo Zelensky después de que Putin dijera que los sospechosos habían huido hacia Ucrania.

"Siempre tienen los mismos métodos", continuó.

