Video: un predicador y tres feligreses apuñalados en una iglesia de Sídney

Las autoridades australianas investigan el apuñalamiento de varias personas en una iglesia de Sídney, Australia. De acuerdo con diferentes reportes habría al menos cuatro víctimas, incluido el predicador.

"La policía permanece en el lugar de un presunto apuñalamiento en una iglesia en Wakeley, en el suroeste de Sydney. Alrededor de las 19.10 horas de esta noche (lunes 15 de abril de 2024), la policía fue llamada a Welcome Street, Wakeley, tras recibir informes de que varias personas habían sido apuñaladas", dijo la Policía en un comunicado.

UPDATE:

Police remain at the scene of an alleged stabbing at a church in Wakeley in Sydney’s southwest.

About 7.10pm tonight (Monday 15 April 2024) police were called to Welcome Street, Wakeley, following reports a number of people were stabbed.

Officers attached to…

— NSW Police Force (@nswpolice) April 15, 2024