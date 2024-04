Un niño muerto y al menos cinco heridos en un ataque con una espada en Londres

Las autoridades informaron de que un niño de 13 años murió luego de ser apuñalado por un hombre de 36 años. En el hecho también resultaron heridas al menos otras cinco personas. El sujeto sospechoso fue arrestado. El superintendente jefe de la Policía, Stuart Bell, confirmó la información.

Hasta el momento se desconocen las motivaciones del atacante. Sin embargo, tanto la policía como el primer ministro descartan que se trate de un ataque terrorista.

"Mis pensamientos están con los heridos, sus familias y la comunidad en general mientras todos comenzamos a aceptar lo sucedido. Sé que existe un comprensible deseo de respuestas y de una explicación sobre lo sucedido. Nuestra investigación se encuentra en sus primeras etapas y mis oficiales están trabajando para establecer todas las circunstancias como una prioridad", dijo Bell en un comunicado difundido por la policía en las redes sociales.

Bell detalló que dos agentes policiales también están en el hospital con heridas de arma blanca. Ambos requieren cirugía y tienen lesiones importantes, pero no ponen en peligro sus vidas.

It is with great sadness we can confirm following a serious incident in Hainault this morning a 13-year-old boy has died.

Two members of the public and two police officers remain in hospital with significant injuries.

